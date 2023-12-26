HUAWEI MateBook D16 (2024) Ön Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Daha hafif bir yapıya, artırılmış güce ve geniş bir 16 inç ekrana sahip HUAWEI MateBook D16 2024 ön satışa sunuldu.

Gücünü 13. Nesil Intel Core i5 işlemciden ve 56Wh'lik sağlam bir pilden alan HUAWEI MateBook D16, performanstan ödün vermeden hem iş hem de eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeni HUAWEI MateBook D16, uzay Grisi rengindeki şık tasarımı, 1,68 kg ağırlığı ve 17 mm'lik ince gövdesiyle taşınabilirlik ve dizayn olarak da rakiplerinden oldukça üstün.

HUAWEI MateBook D16 Neler Sunuyor?

12. Nesil Intel Core i5 işlemci ile güçlendirilen MateBook D16, programlama ve video düzenleme gibi yoğun görevlerin üstesinden gelme konusunda da oldukça iyi iş çıkarıyor. Kullanıcılar 'Performans Modu' ve 'Süper Turbo' özellikleriyle performansı daha da artırabiliyor.

MateBook D16 ayrıca dünyanın ilk SGS 5 Yıldızlı Wi-Fi Sinyal Yeteneği Sertifikasyonu'na da sahip. HUAWEI Metaline anten sistemi, 270 metreye kadar ultra uzun mesafeli bağlantı sağlayarak sağlam bir ağ iletişimi sağlıyor.

HUAWEI MateBook D16 Türkiye Fiyatı

Huawei Online Store'dan an itibariyle ön sipariş verilebilen HUAWEI MateBook D16 2024, 23.999 TL fiyat etiketine sahip. Kullanıcılar, vade farksız 3 ay taksit imkânından faydalanabilir ve 999 TL değerindeki ücretsiz Bluetooth destekli mouse'a da sahip olabilirler.

Peki siz HUAWEI MateBook D16 hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.