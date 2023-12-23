Huawei Nova 12 Serisinin Fiyatları Ortaya Çıktı: Telefonların Görüntüleri de Sızdı!

Huawei Nova 12 serisi 26 Aralık'ta Çin'de piyasaya sürülecek. Seride Nova 12 Lite, Nova 12, Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra olmak üzere toplam dört modelin yer alması bekleniyor. Şimdi ise lansmandan sadece birkaç gün önce, çevrimiçi bir liste, standart Nova 12 Lite dışındaki tüm modellerin fiyatlarını ortaya çıkardı.

Listeleme, standart Nova 12'nin 3299 yuan'dan (465 dolar), Nova 12 Pro'nun ise 4499 yuan'dan (634 dolar) satışa çıkarılacağını ortaya koyuyor. En üst seviye Nova 12 Ultra ise 5499 yuan (775 dolar) fiyat etiketi taşıyor.

Bu fiyatların muhtemelen temel depolama seçenekleri için olduğu, daha yüksek konfigürasyonların potansiyel olarak daha pahalı olacağı düşünülüyor.

Huawei Nova 12 Serisi Nasıl Görünecek?

Bunun yanı sıra Nova 12 Ultra ve Pro modellerinin gerçek hayat görüntüleri de Çin sosyal medya platformu Weibo'da dolaşıyor. Görüntülerde Nova 12 Ultra'nın lüks bir deri veya cam arka tasarıma sahip olduğu görülüyor.

Şimdiye kadarki söylentilere göre hem Nova 12 Pro hem de 12 Ultra'nın 5G özellikli Kirin 9000s işlemciye sahip olması bekleniyor.

Ayrıca her iki cihazın da 1.5K çözünürlüğe sahip kavisli bir OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Kamera noktasında Nova 12 Pro ve Ultra, OIS özellikli 50MP ana kamera, ultra geniş lens ve 2x optik zoom destekli telefoto kameradan oluşan üçlü kamera ünitesiyle gelecek. Selfie için ise ön tarafta 60MP'lik bir sensör bekleniyor.

Peki sizin yeni Huawei Nova 12 serisinden beklentileriniz neler? Düşünceleriniz aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.