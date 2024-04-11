Huawei’nin Hafif Ama Güçlü Bilgisayarı: MateBook X Pro 2024 Çıkıyor!
Huawei, Intel Core Ultra 9'a sahip 1 kg'ın altındaki tek dizüstü bilgisayarı MateBook X Pro 2024'ü piyasaya sürüyor. İşte detaylar!
Huawei, Çin'de düzenlenen Hongmeng Eco Spring İletişim Konferansında MateBook X Pro dizüstü bilgisayarının en son versiyonunu tanıttı.
Yeni sürüm, ince ve hafif bir tasarıma, güçlü performansa ve yenilikçi özelliklere odaklanıyor.
Huawei MateBook X Pro'nun Özellikleri Neler?
Yeni MateBook X Pro, son derece hafif bir tasarımdan oluşarak, yalnızca 980 gram ağırlığa sahip. Bu, onu 13,6 inç Apple MacBook Air'den bile daha hafif kılıyor.
Huawei ayrıca bu ağırlık dengesini sağlamak için sektörde bir ilk olan elmas alüminyum malzemenin yanı sıra yeni bir Cloud Falcon mimarisinin de kullanıldığını öne sürüyor.
MateBook X Pro, 40W'a kadar güç çekebilen en yeni Core Ultra 9 işlemciyle donatılarak etkisini yükseltiyor.
Daha hafif bir ağırlığı olmasına rağmen performans açısından Apple MacBook Pro 14'ü de geride bırakıyor.
Huawei'nin ilk 3 boyutlu üç boyutlu meta malzeme anteni ile bilinen ağ hızlarından %40 ila %50 daha yüksek ağ hızları vaat ediyor.
6 hoparlörlü ses sistemine sahip olan MateBook X Pro, kelime doğruluğunda %200 iyileşme, %230 daha iyi gürültü bastırma ve konuşmacının sesini doğrudan dizüstü bilgisayarın önünde izole etme yeteneği ile akıllı ses ekranı teknolojisini ortaya çıkardı.
MateBook X Pro'nun 3120×2080 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 14,2 inçlik bir dokunmatik ekran bulunuyor.
MateBook X Pro 2024 Teknik Özellikleri:
- 14.2 İnç LTPO OLED Ekran
- 3120 x 2080 Piksel Genişlik
- 120 Hz Yenileme Hızı
- Nit Parlaklık
- Intel Core i9-13900H İşlemci
- 16 GB LPDDR5 RAM
- 1 TB PCIe NVMe SSD
- 60 Wh Pil ve 90W Hızlı Şarj
- 980 Gram Ağırlık
- 1080p Web Kamerası
- 6 Hoparlör ve 4 Mikrofon
- Parmak İzi Okuyucu
- Dokunmatik Yüzey
- Windows 11
Huawei MateBook X Pro 2023 İncelemesi
Etkileyici performansı büyüleyici tasarım ve dayanıklı malzemeyle birleştiren Huawei Matebook X Pro 2023, şarj konusunda da oldukça başarılı bir performans sergiliyor.
Huawei henüz uluslararası kullanılabilirliğe ilişkin ayrıntıları açıklanmayan Huawei MateBook X Pro'nun fiyatlandırması, Core Ultra7 işlemci, 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip temel model için 11.199 yuan'dan (yaklaşık 1547 $) başlıyor.
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