Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei, öğrencilerin ve genç profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılayan MatePad 11,5 inç PaperMatte Edition tabletlerinin ön satışına başladı.

MatePad 11,5 inç PaperMatte Edition, parmak izine dayanıklı dokuya ve 120Hz yenileme hızına sahip duyarlı bir dokunmatik yüzeye sahip.

Bu tabletler ayrıca kâğıt benzeri bir görüntüleme ve yazma deneyiminin dışında, göz koruması ve zenginleştirilmiş not alma özellikleri de dâhil olmak üzere yenilikçi PaperMatte Ekran özellikleriyle dikkat çekiyor.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition Ekranıyla Dikkat Çekiyor

PaperMatte Ekran, parlama önleyici aşındırma teknolojisi ile ekran parlamasını azaltarak çeşitli aydınlatma koşullarında net görünürlük sağlıyor.

Huawei, tablet ekranını titizlikle tasarlayarak nano ölçekli dokuları piksel dağılımıyla eşleştirdi ve yansıyan ışığı önleyerek parlama önleyici bir ekran elde etti. TÜV Rheinland ve SGS sertifikaları, üstün görüntüleme performansını ve daha az göz yorgunluğunu garanti ediyor.

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition Fiyatı

Huawei MatePad 11.5 PaperMatte Edition, 4.198 TL değerinde klavye ve M-Pencil hediyesi ile birlikte 11.999 TL'ye satışa sunuluyor. Ayrıca AMP115PM700PR koduyla ön sipariş verdiğinizde 700 TL ek indirime sahip olabiliyorsunuz.

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