Huawei Etkinliği Gerçekleşti: İddialı Cihazlarını Tanıttı!

Huawei, bugün yeni ürünlerini Barselona'da "Fashion Forward" konsepti ile tanıttı. Şirketin modayla olan yakın ilişkisi ürünlerine de yansıdı. Teknoloji ve modanın birleşetirildiği etkinlikte giyilebilir cihazlar tanıtıldı.

Etkinlikte akıllı saatler başta olmak üzere tasarımlarıyla dikkat çeken kablosuz kulaklıklar ve akıllı gözlükler de tanıtıldı. Huawei Watch GT4 Serisi, Huawei FreeBuds Pro 3 kablosuz kulaklık, Huawei Eyewear 2 akıllı gözlük gibi daha birçok ürün kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Huawei Watch GT 4 Serisi Tanıtıldı!

Huawei Watch GT4 serisi, Huawei Watch Ultimate Gold Edition ile birlikte tanıtıldı. Akıllı saatlerin özellikleri detaylı bir şekilde açıklandı.

Huawei Watch GT4'ün 46 mm ve 41 mm boyutlarında iki farklı tasarımı olduğu söylendi. 46 mm boyutundaki akıllı saatin daha çok sporcular için uygun olduğu anlaşılırken sekizgen tasarımı dikkatleri çekti.

1,43 inç ekranı ile daha büyük bir görünüme sahip olan saatin pil kapasitesi 524mAh olarak açıklandı. Şirketin 46 mm boyutundaki Watch GT4 ile ilgili en büyük iddiası,14 günlük pil ömrüne sahip olması.

46 mm boyutundaki akıllı saatin satış fiyatı 7.499 TL olarak kaydedildi. Saatin bu fiyata satın alabileceğiniz siyah, kahverengi, metal ve yeşil olarak dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

Gelelim 41 mm boyutundaki diğer Watch GT4 modeline. Bu saat, daha zarif ve kibar bir tasarıma sahip. Kadın müşteriler için kullanışlı olan akıllı saatin 1,32 inç büyüklüğünde AMOLED ekranı bulunuyor.

Cihaz, 23mAh bataryası ve 7 günlük pil ömrü ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 6.999,00 TL fiyatındaki saatin beyaz, gümüş, altın ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor.

Her iki boyuttaki Huawei Watch GT 4 akıllı saatleri, tüm Android ve iOS cihazlarıyla uyumlu şekilde çalışabiliyor. Cihazın en önemli özellikleri; kalp atış hızını, kandaki oksijen değerini, günlük adım sayısını, yakılan kalori miktarını ve uyku kalitesini ölçebiliyor olması.

Hawei Watch Ultimate Gold Edition

Ultimate Gold Edition, Huawei’in ilk altın akıllı saati olarak kayıtlara geçti. Saatin altın çerçevesi ile göz dolduran tasarımı, altın taç ve altın kelebek toka ile taçlandırıldı. Altın PVD titanyum kayışı da ürünün görünümünü daha kaliteli gösteriyor.

24 saat suya dayanıklı olmasının yanı sıra 530 mAh bataryası ile 14 güne kadar kullanım ömrü bulunuyor. Aktif kullanımda şarjının 8 güne kadar bitmemesi ise kullanıcı memnuniyetini artıran bir özellik.

Saatin 1,5 inç LTPO AMOLED dairesel ekranında yine Watch GT4'te olduğu gibi kalp atış hızı, kandaki oksijeni değeri gibi sağlık bilgileri yer alıyor. Hatta saatin CE MDR sertifikalı EKG analizi yapabildiği bile söylendi.

Ultimate Gold Edition ile tüplü dalış yapılabiliyor. Saatin sol üst tarafında bulunan yardım düğmesi sayesinde dalışlarda ortalama derinliği sıfırlamak ve gaz türlerini değiştirmek mümkün.

Saatin "Keşif Modu" özelliğiyle de çift Frekanslı Beş Sistemli GNSS konumlandırmasını kullanarak doğa gezisi yapabilirsiniz.

2 bin 999 dolara satışa çıkarılan akıllı saatin Qi kablosuz şarj cihazıyla birlikte verildiğini de belirtelim.

Huawei Eyewear 2 Tanıtıldı!

Şirketin giyilebilir cihazları arasında olan akıllı gözlüğü Huawei Eyewear 2, etkinlikte tanıtılan bir diğer cihaz oldu. Gözlüğün akıllı saatlere göre daha sade bir tasarıma sahip olması dikkat çekti.

Gözlüğün en iddialı özelliklerinden bir tanesi şarj ömrü. Buna göre akıllı gözlük, 10 dakikalık şarj ile 3 saate kadar kullanılabiliyor. Ayrıca gözlüğün tüm iOs ve Android cihazlarla uyumlu çalışabildiği söylendi.

Gözlüğün IP54 sertifikası olduğu için suya karşı dayanıklılığı yüksek. Huawei Eyewear 2'nin 4,7 gram ağırlığında olması onu çok daha hafif ve kullanışlı bir hâle getirmiş.

Cihazın yan taraflarındaki kaplaması "Nano Vakum Metalizasyon (NCVM)" olarak tanıtıldı. Bu da gözlüğün gümüş kaplaması sayesinde daha zarif bir görünüme sahip olduğunu gösteriyor.

11 saate kadar kullanılabilen gözlüğün ilk modeline göre çok daha kullanışlı olduğu görülüyor.

Huawei FreeBuds Pro 3 Tanıtıldı!

Şirketin etkinlikte tanıttığı bir diğer cihaz, iddialı özellikleriyle FreeBuds Pro 3 kablosuz kulaklığı oldu. Nano cam malzemeden üretilen gövdesinin yanı sıra ses özellikleri de bir hayli gelişmiş.

Kulaklığın çift işitme sürücüsüne sahip olması sayesinde etraftaki gürültünün engellenmesi daha kolay oluyor. Şirketin en iyi ses deneyimi için kullanıcılarına sunduğu bass özelliği de dikkat çekti.

Daha net sesleri aktarmayı hedefleyen kulaklık modelinde, gürültü engllemek için Pure Voice 2.0 ve ANC 3.0 desteği bulunuyor. Ayrıca kualklığı çift cihaz desteği sayesinde hem bilgisayara hem de telefona bağlanarak kullanabilirsiniz.

31 saate kadar kullanımı olan kablosuz kulaklığın satışında şarj kutusu birlikte veriliyor.

Bugün gerçekleştirilen etkinlikte yukarıda bahsettiğimiz cihazlar dışında HUAWEI PaperMatte tabletler de tanıtıldı. Yeni nesil giyilebilir cihazlar ve tabletlerde teknoloji ve moda sektörü birleştirilerek kullanıcılara estetik bir ürün sunuluyor.

Etkinlikte tanıtılan ürünler için dünyanın önde gelen fitness ve yaşam tarzı influencer'ı Pamela Reif ve olimpiyat, dünya ve Avrupa altın madalya sahibi Sir Mo Farah, Huawei'in "Giyilebilir Ürün Elçileri" oldu.

Peki siz tanıtılan cihazları nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.