Huawei'in 120Hz OLED Ekranlı Tableti Globalde! 12 GB RAM'i Var

Huawei MatePad Mini, geçtiğimiz yılın eylül ayında Çin'de tanıtılmıştı. Etkileyici görünüme sahip olan tablet, kısa süre önce global pazar için tanıtıldı. Tablet, yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Huawei MatePad Mini'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 8,8 inç

8,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Batarya: 6.400 mAh

6.400 mAh Hızlı Şarj: 66W

66W Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.3.0

HarmonyOS 4.3.0 Boyut: 198,59 x 127,27 x 5,1 mm

198,59 x 127,27 x 5,1 mm Ağırlık: 255 gram

Huawei MatePad Mini'nin Ekran Özellikleri Neler?

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad Mini, OLED ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 343 PPI piksel yoğunluğu, 2.000.000:1 ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da genel tablet kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Kalem desteğine sahip olan tablet 1800 nit maksimum parlaklığa sahip. Bu, tabletin güneş ışığı altında bile rahatça kullanılabilmesine imkân tanıyor. Yüzde 92 ekran gövde oranına sahip olan tablette aşırı ince çerçeveler mevcut. Dolayısıyla tablet hem etkileyici ekran özellikleri hem de çok şık bir tasarım sunuyor.

Huawei MatePad Mini'nin Kamera Özellikleri Neler?

Yalnızca 5,1 mm kalınlığında ve 255 gram ağırlığında olan Huawei MatePad Mini'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ikinci kamera bulunuyor.

MatePad Mini'nin ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Yüksek çözünürlüklü ön kamera sayesinde görüntülü görüşmelerde net ve kaliteli görüntüler elde ediliyor. Tablet 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Huawei MatePad Mini'nin Bataryası Kaç mAh?

Huawei MatePad Mini, 6400 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Böylece tableti sık sık şarj etmeye gerek kalmıyor. MatePad Mini ayrıca 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise tabletin kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor.

Huawei MatePad Mini'nin Fiyatı Ne Kadar?

Huawei MatePad Mini'nin global fiyatı henüz açıklanmadı. Tablet için Çin'de 3 bin 299 yuan (21 bin 213 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Huawei marka akıllı telefon ve tablet dâhil pek çok teknolojik ürün Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla MatePad Mini'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Huawei MatePad Mini'nin çok ince ve hafif olmasının, işe veya okula giderken önemli bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Ağırlık konusunda herhangi bir sorun yaşanmadan her yere götürülebilecek. Üstelik tablet bu hafifliğe rağmen çok kaliteli bir ekran ve yüksek şarj hızı gibi üst düzey özellikler içeriyor.

Yüksek yenileme hızı, yüksek parlaklık ve yüksek çözünürlük gibi özellikler, tablette film, dizi ve video izleme sürecini çok keyifli hâle getirecek. Kalem desteğinin olması ise hem not alma sürecini kolaylaştıracak hem de çizim yapma imkânı sağlayacak. Tüm bu avantajları göz önünde bulundurarak bu tabletin global pazardaki en iyi modeller arasında yerini alacağını söyleyebilirim.