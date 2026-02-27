POCO X8 Pro Max AnTuTu Testine Girdi! İşlemcisi Çok Güçlü

POCO yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. X8 Pro Max olarak isimlendirilen akıllı telefon AnTuTu testinde ortaya çıktı. Akıllı telefonun AnTuTu testinde sergilediği performans şaşırttı. X8 Pro Max'te MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemci bulunacak. Telefon ayrıca 12 GB RAM seçeneğine de sahip olacak.

POCO X8 Pro Max AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

POCO X8 Pro Max, AnTuTu testinde toplam 3 milyon 612 bin 95 puana ulaştı. Akıllı telefon CPU kategorisinde 951 bin 52 puan, GPU kategorisinde ise 1 milyon 452 bin 620 puan aldı. Bu puanlara göre akıllı telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

AnTuTu testinin sonuçlarında ayrıca X8 Pro Max'in MediaTek Dimensity 9500s işlemcisine sahip olacağı bilgisi mevcut. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.30 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.40 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Hızlı Şarj: 100W

Batarya: 8.500 mAh

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Parlaklığı: 2000 nit

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 20 MP

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K

Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4

Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik parmak izi sensörü

İddiaya göre POCO X8 Pro Max'in ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 2000 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteğine sahip telefonda 3D ultrasonik parmak izi sensörü bulunacak.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Light Hunter 600 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Telefon ayrıca 8.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarjk desteğine sahip olacak.

POCO X8 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO X8 Pro Max'in 2026 yılının mart ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefon Siyah, beyaz ve nane yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Geçtiğimiz yılın ocak ayında tanıtılan POCO X7 serisi Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla POCO X8 serisinin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

POCO X8 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro şu anda 24 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. X8 Pro Max'in X7 Pro'ya kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon Türkiye'de 35 bin TL'den daha yüksek bir fiyat etiektiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.