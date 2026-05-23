Android 17 Güncellemesi Alacak vivo Telefonlar Ortaya Çıktı

vivo'nun Android 16 tabanlı OriginOS 6 hızla yayılmaya devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Android 17 tabanlı OriginOS 7 güncellemesi alacak vivo telefonlar ortaya çıktı. Bunlar arasında amiral gemisi modellerden ucuz Android telefonlara kadar pek çok cihaz bulunuyor.

vivo'nun Hangi Telefonları Android 17 Güncellemesi Alacak?

vivo X Serisi

vivo V Serisi

vivo T Serisi

Android 17 güncellemesi alacak X serisi modeller arasında vivo X300, vivo X300 Pro, vivo X300 Ultra, vivo X300 FE, vivo X200, vivo X200 Pro, vivo X200 FE, vivo X200T, vivo X100 ve vivo X100 Pro bulunuyor. V serisi arasında ise vivo V70, vivo V70 FE, vivo V70 Elite, vivo V60, vivo V60e, vivo V60 Lite, vivo V60 Lite 4G, vivo V50, vivo V50e, vivo V50 Lite, vivo V50 Lite 4G, vivo V40 ve vivo V40 Pro mevcut.

Yeni Android güncellemesine kavuşacak T serisi modeller arasında vivo T5 Pro, vivo T5x, vivo T4, vivo T4 Lite, vivo T4 Pro, vivo T4 Ultra, vivo T4x ve vivo T4R yer alıyor. Bu liste ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı listenin değişebileceğini belirtelim.

vivo Telefonda Güncelleme Nasıl Yapılır?

vivo marka bir telefonda yazılım güncellemesi yapmak için öncelikle ayarlar sayfasını açın. Bir sonraki adımda Sistem Güncellemesi kategorisine girin. Bu adımı uyguladığınızda yeni güncelleme olup olmadığı kontrol edilecektir. Eğer yeni bir güncelleme yayınlanmışsa "şimdi yükle" seçeneğini seçin. Güncelleme dosyası indirildikten sonra güncelleme süreci başlayacaktır.

Android 17 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Google, Android 17'nin ilk beta sürümünü 2026 yılının şubat ayında yayınlandı. Nisan ayında ise Android 17 Beta 4, son planlı beta olarak duyuruldu. Yapılan bu duyurunun ardından kararlı sürüm merak içinde beklenmeye başlandı. Android 17 güncellemesinin kararlı sürümünün haziran ayında yayınlanması bekleniyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo telefonlara yeni Android güncellemesi ağustos veya eylül ayında gelmeye başlayacaktır.

Android 16 Tabanlı OriginOS 6 Neler Sunuyor?

OriginOS 6, akıllı telefonların önemli yeniliklere kavuşmasını sağlıyor. Güncelleme ile birlikte kilit ekranı, yeni saat stilleri, widget'lar ve özelleştirme seçenekleriyle birlikte daha kişisel hâle geliyor. Ayrıca yazıların daha kolay bir şekilde okunmasına imkân tanıyan "vivo Sans" isimli yazı tipi de sunuluyor. Güncelleme bunların yanı sıra performans iyileştirmeleri, daha akıcı animasyonlar ve kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan daha pek çok yenilik içeriyor.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan liste, yeni Android güncellemesinin yalnızca amiral gemisi segmentine değil aynı zamanda ucuz Android telefonlara da geleceğini gösteriyor. Android 17 tabanlı OriginOS 7'nin neler sunacağı henüz belli değil ancak tıpkı OriginOS 6'da olduğu gibi yeni güncellemenin de önemli yenilikler ve yeni özellikler içereceğini düşünüyorum.