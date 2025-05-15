Huawei MatePad Pro 12.2 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, Berlin'deki global ürün lansmanında sadece giyilebilir teknoloji değil, aynı zamanda tablet pazarında da iddialı bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tanıtılan MatePad Pro 12.2 inç, özellikleriyle dikkat çekmeyi başardı. Peki bu tablet, beklentileri aşacak mı?

Huawei MatePad Pro 12.2 Özellikleri

Huawei MatePad Pro 12.2, üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlandı. Yeni renk düzeni ve Space Ring arka kamera tasarımıyla şık bir görünüme sahip. 12.2 inç boyutundaki Tandem OLED PaperMatte ekranı, profesyonel renk yönetimi sunarken, 2.000.000:1 aşırı yüksek kontrast oranı ile canlı ve gerçekçi görüntüler sağlıyor.

PaperMatte özelliği sayesinde yansımaları azaltarak göz yorgunluğunu en aza indiriyor. 144 Hz yüksek yenileme hızı ise akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor. Tablet, yenilikçi ısı dağılımı tasarımı sayesinde yüksek performans sunarken, %30 daha yüksek performans sağlıyor. İlk Wi-Fi 7 ve ilk NearLink 2.0 teknolojileri ile hızlı ve güvenilir bağlantı imkanı sunuyor.

GoPaint uygulaması ile çerçeve animasyonu, 3D yağlı boya fırçası ve gerçek renk fırçası gibi özelliklerle yaratıcılığınızı serbest bırakabilirsiniz. Huawei Notları uygulaması ise gerçek zamanlı AI el yazısı geliştirme, el yazısı tabanlı bilgi işlem, sembol araması ve not tekrarı gibi özelliklerle not alma deneyiminizi kolaylaştırıyor.

Huawei M-Pencil kategorisindeki kalem, birden fazla hareket etkileşimi içeren sihirli bir araç gibi. Huawei Glide Klavye ise gizli kalem yuvası, zahmetsiz açma ve kapatma, kararlı ve hassas NearLink bağlantıları ile tabletinizi adeta bir dizüstü bilgisayara dönüştürüyor.

PC düzeyinde WPS Office, profesyonel düzeyde ofis özellikleri, belge bulutu senkronizasyonu (SuperHub) ile bilgisayar benzeri bir üretkenlik deneyimi sunuyor.

Huawei MatePad Pro 12.2, Türkiye Fiyatı

Huawei MatePad Pro 12.2, Türkiye'de 33 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.