Huawei'in Performans Canavarı Tableti MatePad Pro 12.2 Artık Türkiye'de!

Huawei, yeni tableti MatePad Pro 12.2'yi Türkiye'de tanıttı. 508 gram ağırlığında ve 5.5 mm kalınlığındaki cihaz, 18 Haziran'da ön siparişe açılacak. Teslimatlar 26 Haziran'da başlayacak. Peki dizüstü bilgisayar performansını tablet boyutlarında sunan MatePad Pro 12.2 özellikleri neler?

Huawei MatePad Pro 12.2, 18 Haziran'da Türkiye'de Ön Siparişe Açılacak

Huawei MatePad Pro 12.2, tıpkı son yıllarda çıkan pek çok premium tablet modeli gibi aksesuarları sayesinde dizüstü bilgisayar alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça ergonomik bir yazı deneyimi sunan klavyesi ve üç parmakla kontrol destekleyen touchpad'i ile dikkat çeken bu manyetik klavye, dilediğiniz zaman tabletinizi profesyonel bir ürüne dönüştürüyor.

Bununla yetinmeyip işletim sistemini de profesyonel amaçlara göre entegre eden Huawei, "Canlı Çoklu Görev" özelliği sayesinde kullanıcıların aynı anda üç uygulamayı ekranda açık tutmasına imkan tanıyot.. İnternette araştırma yaparken not almak veya farklı sitelerden fiyat karşılaştırmak tek ekranda mümkün.

Pencereler yeniden boyutlandırılabiliyor ve konumlandırılabiliyor. Ayrıca GoPaint uygulamasına eklenen 3D yağlı boya fırçası, dijital çizim yapanlar için yeni olanaklar sunuyor. Animasyon özelliği ile başlangıç seviyesindeki kullanıcılar kare kare animasyon oluşturabiliyor.

Huawei Notlar uygulaması ise artık yapay zeka destekli el yazısı iyileştirme özelliğine sahip. El yazısı notları düzenli hale getiriyor. Ücretsiz şablonlar ve çıkartmalar sunuyor. 10.100 mAh bataryası 14 saat video oynatma sağlıyor. SuperCharge Turbo ile 55 dakikada tam şarj oluyor. AppGallery üzerinden popüler uygulamalara erişim mümkün.

Huawei MatePad Pro 12.2, 18 Haziran'da ön siparişe açılacak. Teslimatlar ise 26 Haziran'da yapılacak. Tabletin fiyatı şu an için belirsizliğini korurken, selefinin Türkiye'de 33 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını belirtmekte fayda var.

Huawei MatePad Pro 12.2 Teknik Özellikleri

Ekran:

12.2 inç Tandem OLED PaperMatte ekran

2.000 nit parlaklık

2.000.000:1 kontrast oranı

2.8K HD çözünürlük

144 Hz yenileme hızı

Yansıma önleyici teknoloji (%99 ışık paraziti engelleme)

Performans:

Kirin 9000S (7 nm) işlemci

Maleoon 910 MP4 GPU

256 GB / 12GB RAM / 512GB / depolama seçenekleri

12 GB RAM

Kamera:

8 MP ön kamera

50 MP + 8 MP arka kamera

Batarya ve Şarj:

10.100 mAh batarya kapasitesi

14 saat video oynatma

100W SuperCharge Turbo (55 dakikada tam şarj)

İşletim Sistemi:

HarmonyOS 4.3

Peki siz MatePad Pro 12.2 özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.