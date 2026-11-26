WhatsApp'ta bir mesajı göndermek için artık doğru zamanı beklemeniz gerekmiyor. Yeni mesaj zamanlama özelliğiyle yazdığınız bir mesajın karşı tarafa ne zaman ulaşacağını önceden belirleyebiliyorsunuz. Telefonunuz kapalı olsa bile mesaj, seçtiğiniz saatte gönderiliyor. WhatsApp, uzun süredir beklenen bu özelliği resmen duyurdu ve dünya genelindeki kullanıcılara sunmaya başladı.

WhatsApp'ta Mesaj Zamanlama Nasıl Yapılır?

WhatsApp'ı açın.

Alıcı ile olan sohbeti açın.

İleri tarihte göndermek istediğiniz bir mesaj yazın.

Gönderme butonuna basılı tutun.

Tarih seçin.

Mesajı zamanlayın.

Mesajınızı hazırladıktan sonra gönderme düğmesine basılı tutmanız yeterli. Açılan seçeneklerden istediğiniz tarih ve saati belirleyerek mesajı planlayabiliyorsunuz. Alıcı tarafında mesajın önceden hazırlandığını gösteren özel bir işaret yok. Normal bir WhatsApp mesajı gibi görünüyor. Planladığınız mesajları daha sonra görüntüleyebilir, fikrinizi değiştirirseniz gönderilmeden önce silebilirsiniz.

WhatsApp Mesajları Kaç Gün Önceden Planlanabiliyor?

Yeni özellik, mesajlarınızı 10 dakika ile 14 gün arasındaki herhangi bir zamana ayarlamanıza olanak tanıyor. Bu seçenek hem bireysel sohbetlerde hem de grup konuşmalarında çalışıyor. Planlama desteği sadece yazılı mesajlarla sınırlı değil. Fotoğraf ve videoları da önceden göndermek istediğiniz saate ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin birinin doğum gününü gece yarısı kutlamak için saat 00.00'ı beklemenize gerek kalmıyor.

Zamanlanmış Mesaj Telefon Kapalıyken Bile Gidiyor mu?

Evet. Mesajın gönderilmesi için telefonun açık olması gerekmiyor. Cihazınız kapalı olsa veya şarjı bitse bile planladığınız mesaj, belirlediğiniz saatte karşı tarafa ulaşıyor. Mesajların gizliliği de korunuyor. WhatsApp, zamanlanmış mesajlarda diğer kişisel sohbetlerde kullandığı uçtan uca şifrelemeyi uyguluyor.

WhatsApp Zamanlanmış Mesaj Özelliği Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp, özelliği dünya genelinde kullanıma sunmaya başladı. Dağıtım önümüzdeki birkaç hafta boyunca devam edecek. O yüzden bazı kullanıcılar özelliğe hemen erişebilirken diğerlerinin biraz daha beklemesi gerekebiliyor. Örneğin ben bu haberi yazarken uygulamayı kontrol ettiğimde mesaj zamanlama özelliğinin kullanıma açıldığını gördüm. Size de gelip gelmediğini öğrenmek için App Store ya da Play Store üzerinden WhatsApp'ın güncel olup olmadığını kontrol edin.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ın mesaj zamanlama özelliğinin, mesaj göndermek için belirli bir saati bekleyen kullanıcıların işini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Gece yarısı doğum günü kutlamaları bunun en basit örneği. Bu dediğim, iş gruplarında önceden hazırlanmış duyurular göndermek isteyenler için de geçerli.

Telefon kapalıyken mesajların gönderilebilmesi de günlük kullanımda ciddi bir kolaylık sağlayacaktır. Tabii, 14 günlük sınırın daha uzun süreli planlama yapmak isteyenlere yetmeyeceği ortada. WhatsApp ileride bu süreyi artırırsa özellik çok daha kullanışlı hâle gelebilir.