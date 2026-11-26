Huawei'nin yeni alt markası Osta, ilk telefonunda Pura X View'un farklı isimle piyasaya sürülmüş hâli gibi görünüyordu. Sıradaki model Osta O1 için paylaşılan özellikler de Mate 90 Air'ı hatırlatıyor. İki telefon arasındaki benzerlikler oldukça fazla. Osta O1'in dört kenarı da eğimli ekranı ise Mate modelinden ayrılmasını sağlayabilir.

Huawei Osta O1'in Özellikleri Neler?

Özellik Detay Ekran 7 inç, dört kenarı eğimli Ekran çözünürlüğü 1.5K İşlemci Kirin 9020 serisi Tasarım İnce gövde, büyük ekran Arka kamera tasarımı Büyük dairesel kamera adası (sızıntı)

Huawei Osta O1'in Ekran Özellikleri Neler?

Ortaya çıkan bilgilere göre Osta O1, 7 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Panelin dört kenarı da eşit biçimde kavisli tasarlanacak. Telefonun ince gövdesi ve büyük ekranı, Huawei Mate 90 Air'ı akla getiriyor. Bu modelde de 7 inçlik, 1320 x 2760 piksel çözünürlüğünde OLED ekran kullanılıyor. Osta O1'in ekran tasarımı ise iki telefonu birbirinden ayıran detaylardan biri olacak.

Huawei Osta O1 Hangi İşlemciyi Kullanacak?

Osta O1'in Kirin 9020 serisinden bir işlemciyle geleceği belirtiliyor. Mate 90 Air'de de Kirin 9020 kullanılıyor. Huawei'nin yeni telefonunda aynı işlemciye yer verip vermeyeceği henüz belli değil. Daha önceki bir sızıntıda telefonun arka tarafında büyük, dairesel bir kamera adası bulunacağı da paylaşılmıştı.

Huawei Osta O1'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Osta O1'in resmi satış fiyatı henüz açıklanmasa da sızıntılar ve markanın fiyatlandırma stratejisi başlangıç etiketinin 4.499 yuan (34 bin 312 TL) civarında olacağına işaret ediyor. Huawei, Osta serisinin ilk modeli olan Osta O1 Pro'yu temel aldığı Pura X View'dan yaklaşık 500 yuan (3 bin 813 TL) daha uygun bir fiyatla piyasaya sürmüştü.

Marka, bu modelde de benzer bir yaklaşım benimserse donanım tarafında 4.999 yuandan (38 bin 125 TL) satışa sunulan Huawei Mate 90 Air'i temel alan Osta O1 de ana seriden yaklaşık 500 yuan daha düşük bir fiyata sahip olabilir. Türkiye'ye gelmesi hâlinde de fiyatı vergilerle beraber 67 bin TL olabilir. Tabii, yerel fiyatlandırma politikası uygulanırsa daha uygun bir fiyat da görebiliriz.

Huawei Osta O1 Türkiye'de Satılacak mı?

Osta markasının Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair şimdilik yapılmış net bir açıklama yok. Ancak markanın izlediği strateji, cihazın şimdilik Çin'e özel olarak kalacağına işaret ediyor. Dolayısıyla bu modelin en azından yakın zamanda Türkiye'ye gelmesini beklememekte fayda var.

Editörün Yorumu

Osta O1'in 7 inçlik ekranı, büyük telefon kullanmayı sevenler için iyi bir seçenek olabilir. Video izlemek, PDF okumak ve aynı anda birden fazla uygulamayla çalışmak gibi işlerde geniş ekranın karşılığını almak mümkün. Dört kenarı kavisli panel de tasarım açısından Mate 90 Air'den ayrılmasını sağlayacak.

Huawei'nin Osta O1'in ilgi görüp görmeyeceği üzerinde fiyat da önemli olacaktır. Mate 90 Air ile benzer donanım sunan bir telefonun daha uygun fiyatlı olması, yeni markanın tercih edilmesini kolaylaştırabilir. Aradaki fiyat farkı az olursa kullanıcılar da doğrudan Mate serisine yönelme eğiliminde olabilir.