Google, Android uygulamalarının güvenliği ve geliştiricilerin doğrulanması için yeni kurallar getiriyor. Google Play'de uygulama yayınlayan geliştiricilerin telefon numaralarını ve fiziksel adreslerini herkese açık şekilde paylaşması gerekecek. Bu zorunluluk, özellikle tek başına çalışan bağımsız geliştiricileri zor durumda bırakabilir.

Google, Geliştiricilerden Neden Ev Adresi Paylaşmasını İstiyor?

Google, bu uygulamayla Avrupa'daki yasalara uyum sağlamayı amaçlıyor. Yeni zorunluluk, şirketin geliştiriciler için uyguladığı ticari faaliyet beyanı süreciyle bağlantılı. Şirketin geçen ay yayınladığı destek sayfasına göre Avrupa Ekonomik Alanı veya Birleşik Krallık'ta uygulama dağıtan bütün aktif geliştirici hesaplarının 1 Şubat 2027'ye kadar tacir veya tacir olmayan şeklinde beyanda bulunması gerekiyor.

Reklam destekli uygulama yayınlayan, ücretli uygulama sunan veya uygulama içi satın alma özelliği bulunan geliştiricilerin tacir statüsünü seçmesi gerekiyor. Bu statüyü seçenlerin adres ve telefon numaraları Google Play Store'da herkese açık olarak gösterilecek.

Google, uygulamalarını Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık'ta dağıtmayan geliştiricilerin tacir olmayan statüsünü seçebileceğini de belirtiyor. Bu durumda adres ve telefon numaralarını açıklama zorunluluğu bulunmuyor.

Bağımsız Uygulama Geliştiricileri Neden Tepki Gösteriyor?

Tepkinin odak noktasında bireysel geliştirici hesaplarına da adres belirtme şartı getirilmesi. Google, destek sayfasında kişisel hesap kullanan geliştiricilerin Google Play'de gösterilmek üzere telefon numarası sağlaması gerektiğini, adreslerinin de herkese açık olacağını açıkça belirtiyor.

Avustralya'da yaşayan bağımsız bir geliştirici, Google'ın destek forumunda bu duruma tepki gösterdi. Kişisel hesabıyla yayınladığı küçük bir uygulaması ve yalnızca bir ücretli abonesi olduğunu belirten geliştirici, yeni kurallar nedeniyle Mart 2027'den itibaren ev adresini ve telefon numarasını dünya genelindeki kullanıcılara açmak zorunda kalacağını söylüyor.

Posta kutusu adresi kullanmak da mümkün değil. Google, adresin doğrulanmış ikamet adresiyle eşleşmesini istiyor. Geliştiriciye göre Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası ve Birleşik Krallık'ın ilgili düzenlemesi, bu bilgilerin Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık'taki tüketicilere açıklanmasını gerektiriyor. Google ise bilgileri bütün dünyaya açmayı tercih ediyor. Geliştiricinin önünde kalan seçeneklerden biriyse uygulamasını 31 ülkeden kaldırıp tacir olmayan statüsünü seçmek.

Geliştiricilerin Adreslerini Paylaşması, Güvenlik Riski Oluşturabilir mi?

Ev adreslerinin herkese açık şekilde yayınlanması, özellikle evinden çalışan bağımsız geliştiriciler için doğrudan güvenlik riski oluşturabilir. Android geliştiricileri Reddit'te de konuyu şimdiden tartışmaya başladı. Bazı kullanıcılar, Google'ın bağımsız geliştiricileri köşeye sıkıştırdığını düşünüyor. Kötü niyetli kişilerin Google Play'deki geliştirici bilgilerini otomatik olarak toplayarak adres ve telefon numaralarına ulaşabilmesi de endişe yaratıyor.

Bir geliştiricinin ev adresini internette paylaşması, sıradan bir iletişim bilgisi paylaşımından farklı. Büyük şirketler için ofis adresini açıklamak günlük işleyişin bir parçası olabilir. Evinden çalışan ve ayrı bir ofisi bulunmayan birinin aynı bilgiyi paylaşması ise farklı sonuçlar doğurabilir.

Google, Geliştiricilerin Ev Adresini Gizlemesine İzin Verecek mi?

Google'a konuyla ilgili sorular yöneltilmiş durumda. Özellikle posta kutusu adreslerinin kabul edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Tabii, henüz bir açıklama gelmiş değil. Şirketin gizlilik endişelerine nasıl yaklaşacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Editörün Yorumu

Google Play'de uygulamalarını yayınlayan geliştiricilerin iletişim bilgilerini eklemesi, kullanıcılar açısından faydalı. Bir uygulamayla ilgili sorun yaşandığında geliştiriciye ulaşabilmek, özellikle ücretli uygulamalar ve uygulama içi satın almalar söz konusu olduğunda önemli hâle geliyor.

Tabii, iletişim kurabilmek ile bir geliştiricinin ev adresine herkesin ulaşabilmesi aynı kapıya çıkmıyor. Küçük bir uygulama yayınlayan, bunu evinden geliştiren ve herhangi bir ofisi bulunmayan kişinin kişisel yaşam alanını ticari faaliyetinin bir parçası haline getirmek zorunda kalması, doğru bir yaklaşım değil.

Bu uygulama büyük kullanıcı kitlesine sahip geliştiricilerle sınırlı kalmayacak. Tek bir ücretli abonesi bulunan bir kişinin de aynı bilgileri açıklaması gerekebilecek. Böyle bir durumda geliştiricinin önünde ofis kiralamak veya uygulamasını belirli pazarlara kapatmak gibi seçenekler kalıyor. Bunlar da günün sonunda geliştiricinin aleyhine oluyor.