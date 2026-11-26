Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Note 18, M077CE model numarasıyla birlikte 3C sertifikası aldı. Bununla birlikte telefonun şarj hızı ortaya çıktı. Telefon, serinin bir önceki modeliyle aynı şarj hızına sahip olacak. Bu arada cihaz, yüksek çözünürlüklü ekran ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Note 18'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Redmi Note 18 Ekran 6,99 inç FHD+ AMOLED Yenileme hızı 120Hz İşlemci Snapdragon 4 Gen 4 Ana kamera 50 megapiksel Çin sürümü batarya 8.888 mAh Küresel sürüm batarya 8.100 mAh Kablolu şarj 45W

Redmi Note 18'in Şarj Hızı Kaç W Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni telefonu 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada telefonun Çin sürümünde 8.888 mAh, küresel sürümde ise 8.100 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi Note 17'de 7.700 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Redmi Note 18'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre 6,99 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli.

Redmi Note 18'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Telefonda Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci PUBG Mobile için düşük ayarlarda, Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için orta ayarlarda yeterli bir performans sunuyor. Temple Run ve Candy Crush Saga gibi mobil oyunlar ise çok daha akıcı şekilde oynanabiliyor. Bu arada işlemcide 2.3 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut.

Redmi Note 18 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 18 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi Note 18'in batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Cihazın yüksek kapasiteli batarya sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranda film izlemek oldukça keyifli. Bunun nedeni ise ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.