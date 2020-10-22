Huawei Kendi Navigasyon Uygulamasını Tanıttı: Petal Maps

Huawei kendi yazılımlarını geliştirmeye devam ediyor. Şirket düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonların yanı sıra Petal Maps'i de tanıttı. Huawei Petal Maps nedir? İşte Petal Maps hakkında detaylar.

Huawei Petal Maps Duyuruldu: Petal Maps Nedir?

Huawei'nin kendi navigasyon ve harita uygulaması olan Petal Maps şu anda İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve Mandarin dilinde sesli bildirimleri destekliyor. Uygulamanın tasarımına baktığımızda oldukça şık ve kullanışlı olduğunu söylemeden geçmemek gerekiyor.

Petal Maps aynı zamanda bazı büyük şehirlerde toplu taşıma güncellemelerini gerçek zamanlı olarak yayınlamak için en son özellikler ile donatılmış durumda. Bu da yolcuların rotalarını daha iyi planlamalarına yardımcı oluyor.

Süper GNSS ve görüntü tanıma algoritmaları gibi öncü teknolojileri kullanan Petal Maps, doğruluğu daha da artırıyor ve kullanıcılara en verimli ve en az sıkışık rotaları sunuyor.

Huawei kişisel bilgiler ile alakalı "Gizliliğinize saygı duyuyoruz. Kişisel verilerle ilgili olarak, kullanıcı verilerini ve gizliliği korumak için yerel yasalara ve düzenlemelere tam olarak uyuyoruz. Tüm konum verileriniz, E2EE (uçtan uca şifreleme) ve diğer gelişmiş gizlilik koruma teknolojileri ile güvenli bir şekilde korunur." açıklamasını yaptı.

Petal Maps (Beta sürümü), Huawei Mobile Services çalıştıran akıllı telefonlar için HUAWEI AppGallery'de mevcut olacak.

Sizler Huawei'nin navigasyon uygulaması Petal Maps hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!