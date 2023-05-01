Huawei Nova 11i Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Huawei Nova 11, Nova 11 Pro ve Nova 11 Ultra modellerinin ardından yeni bir model daha tanıtıldı. Tanıtım sonucunda Huawei Nova 11i özellikleri belli oldu. Huawei marka yeni telefona dair merak edilen detaylar haberimizde.

Huawei Nova 11i Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2388 x 1080 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Snapdragon 680

RAM: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 40W

Kalınlık: 8,55 mm

Ağırlık: 193 gram

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 11i, LCD ekran üzerinde 2388 x 1080 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 270Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanının yer aldığı telefonda Snapdragon 680 işlemcisi mevcut.

Cihazın arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğüne sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğüne sahip derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor.

Huawei Nova 11i Fiyatı

İki farklı renk seçeneği sunan Huawei Nova 11i modelinin 320 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olacağı söyleniyor ancak henüz resmi açıklama yapılmadığından dolayı farklı fiyat ile beraber gelebilir.