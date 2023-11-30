HUAWEI, Vergi İndirimiyle Öğrencilere Üst Düzey Üç Adet Tablet Sunuyor!

Uygun fiyat ile kaliteyi başarılı bir şekilde harmanlayan, ülkemizde de teknoloji dendiğinde en popüler markalardan biri olan HUAWEI'de önemli bir gelişme yaşandı.

Resmî Gazete'den geçmesiyle birlikte 9.500 TL altındaki telefon, bilgisayar ve tabletlerde vergi iadesi alabileceği söylenen öğrenciler, HUAWEI'nin bu alandaki rakipsiz üç ürününden faydalanabileceği anlamına geliyor.

HUAWEI bu kapsama uyan üç çok beğenilen tablet bilgisayarı olan MatePad SE, MatePad 11 2023 ve MatePad 11.5’i, vergi indiriminden faydalanabilecekleri şekilde öğrenciler ile buluşturuyor.

HUAWEI MatePad SE

HUAWEI’nin zengin ekosistemini destekleyen MatePad SE, tüm ailenin ihtiyaçlarını karşılayan, üretkenlik ve eğitim için en iyi seçim olarak konumlanıyor.

Benzersiz bir metalik parlaklık elde etmek için anodize kumlama işlemiyle uygulanan alüminyum alaşımdan üretilen HUAWEI MatePad SE, sağlamlıktan ödün vermeyen simetrik yapısıyla her zaman ve her yere uyum sağlayacak şekilde tasarlanıyor.

HUAWEI MatePad 11

Özellikle genç profesyoneller ve üniversite öğrencilerinin eğitim ve multimedya ihtiyaçlarına tam anlamıyla cevap veren bir ürün olan yeni MatePad 11, yeni nesil sürümünde yeteneklerini ve performansını daha da artırıyor.

HUAWEI Matepad 11.5

Etkileyici bir PC düzeyinde uygulama ile hizmet paketi sunarak genç profesyonellere ve üniversite öğrencilerine hitap edecek şekilde tasarlanan Matepad 11.5, 120 Hz ekran yenileme hızı ile her bakışta akıcı görseller sunuyor.

HUAWEI, bu üç modeliyle vergi indiriminden yararlanmak isteyen öğrenciler için hem çeşitli hem de kaliteli bir ürün yelpazesi sunuyor.

HUAWEI'nin vergi indiriminden yararlanılabilen ürünleri tabletlerle de sınırlı değil. Bir dizi HUAWEI model telefonda da vergi indiriminden yararlanabiliyor. Siz de hemen üstte yer alan blogumuz üzerinden bu telefonları inceleyebilirsiniz.