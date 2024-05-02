2024'ün En İddialısı: Huawei nova 12s ve nova 12 SE, Türkiye'de Satışa Çıktı!

Bir süredir akıllı telefon pazarındaki yeniden yükselişi ile adından söz ettiren Huawei, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise nova 12s ve nova 12 SE modeller oldu.

Özellikle kamera performansı ve teknik özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken telefonlar, ülkemizde uygun fiyattan satışa çıktı. İşte Huawei nova 12s ve nova 12 SE fiyatı ve özellikleri.

Huawei nova 12s ve nova 12 SE Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Huawei nova 12s ve nova 12 SE Türkiye'de satışa çıktı. Telefonların fiyatı sırasıyla 22.999 TL ve 19.999 TL olarak belirlendi. Üstelik şirketin resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız alışverişlerde "ANOVA121000PR" 1.000 TL indirim kazanmak mümkün.

Ayrıca kullanıcılara FreeBuds 5i ve 12 ay boyunca geçerli olan ekran hasarı garantisi hediye. Sadece yanında hediye gelen ürün ve hizmetlerin bile binlerce lira olduğunu düşünürsek, Huawei nova 12s ve nova 12 SE için 2024'ün fiyat/performans oranı en yüksek telefonlarından biri demek pek de yanlış olmaz.

Ayrıca Huawei'in bu iki modelde vurgu yaptığı konulardan biri de hepimizin bildiği Google servislerine olan erişim sorunun nispeten geride kalması. Her iki telefonda da AppGallery üzerinden aralarında YouTube gibi Google servislerinin de olduğu binlerce Android uygulamasına erişmek mümkün.

Dilerseniz kısa süre önce Tamindir YouTube kanalında yayınladığımız Huawei nova 12s incelemesi videomuzdan bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi alabilir ve kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Teknik özellikler bakımından da iddialı olan Huawei nova 12s ve nova 12 SE'nin teknik özellikleri ise şu şekilde:

Huawei nova 12s:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G (SM7325)

RAM: 8GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6.7 İnç OLED ekran 1084x2412 (FHD+) Piksel

Ön Kamera: 60MP Ultra Geniş Açı

Arka Kameralar: 50MP Ultra Vision Ana Kamera, 8MP Geniş Açılı Makro Kamera

Batarya: 4500 mAh büyüklüğünde, 66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: EMUI 14 Google uygulamalarını yüklemek mümkün)

Fiyat: 22.999 TL

Ekstra: FreeBuds 5 ve 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediyesi

İndirim: ANOVA121000PR indirim kuponu ile 1.000 TL indirim kazanılabilir.

Huawei nova 12 SE:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225)

RAM: 8GB

Depolama: 256 GB

Ekran: 6.67 İnç OLED ekran (1080x2400 (FHD+) Piksel)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kameralar: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 4500 mAh

İşletim Sistemi: EMUI 14 (Google uygulamalarını yüklemek mümkün)

Fiyat: 19.999 TL

Ekstra: FreeBuds 5i ve 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediyesi

İndirim: ANOVA121000PR indirim kuponu ile 1.000 TL indirim kazanılabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Huawei nova 12s ve nova 12 SE modellerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.