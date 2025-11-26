Huawei nova 14 Pro, Türkiye'ye Geliyor: Ön Siparişe Özel Dev İndirim
Huawei nova 14 Pro Türkiye'ye geliyor! 50 MP çift ön kamera ve 100W şarjla dikkat çeken telefon, ön satışa özel 4.999 TL indirim fırsatıyla gelecek.
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei nova 14 Pro, çok yakında Türkiye'de satışa çıkacak.
- 9 Aralık'ta başlayacak ön sipariş sürecinde 999 TL depozito ödeyenler, cihazı satın alırken tam 4.999 TL indirim kazanacak.
2025'in en iyi akıllı telefon modellerinden biri olan Huawei nova 14 Pro, Türkiye'ye geliyor. Özellikle mobil fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıracak bu yeni model hem kamerasıyla hem de Huawei Online Mağaza’ya özel büyük indirim fırsatıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırklanıyor.
Huawei nova 14 Pro Çok Yakında Türkiye'de Satışa Çıkacak
Huawei, halihazırda Türkiye'de oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Bilgisayar, tablet, kulaklık ve akıllı saat gibi teknolojiler konusundaki başarısı ortada. Bunlara ek olarak daha fazla akıllı telefon kullanıcı çekmek isteyen Huawei, nova 14 Pro'yu kaçırılmayacak bir kampanya ile satışa sunacak.
Telefon 9 Aralık'ta ülkemizde ön siparişe açılacak. Bu süreç başladığında kullanıcılar 999 TL ödeyerek sipariş verebilecek. Bunu yapmanız durumda ise telefon satışa çıktığında 4.999 TL'lik bir indirim sizleri karşılayacak. Ayrıca telefonu alanlara 100W hızlı şarj adaptörü de hediye edilecek. Üstelik fırsatlar bununla sınırlı değil.
25 Kasım – 8 Aralık tarihleri arasında Huawei Online Mağaza’dan kayıt yaptıranlar, FreeBuds SE 3 kazanma hakkı elde edecek. Böylelikle toplam kazancınız 8.999 TL'yi geçecek. Eğer siz de Huawei nova 14 Pro'yu satın almak istrerseniz daha detaylı bilgi için Huawei Online Mağaza sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Huawei nova 14 Pro Ekran Özellikleri
|Ekran Boyutu
|6.78 inç
|Teknoloji
|LTPO OLED (1-120Hz Adaptif)
|Çözünürlük
|2776 x 1224 Piksel (FHD+)
|Özellikler
|1.07 Milyar Renk, HDR Vivid, 300Hz Dokunmatik Örnekleme
Huawei nova 14 Pro Donanım Özellikleri
|İşlemci (CPU)
|Huawei Kirin 8020 (8 Çekirdekli)
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB / 512 GB / 1 TB
|İşletim Sistemi
|HarmonyOS 5.0
Huawei nova 14 Pro Kamera Özellikleri
|Arka Ana Kamera
|50 MP, f/1.4-f/4.0 Değişken Diyafram (RYYB, OIS)
|Telefoto Kamera
|12 MP, f/2.4, 3x Optik Zoom (OIS)
|Ultra Geniş Açı
|8 MP, f/2.2, 112˚ (Makro destekli)
|Ön Kamera (Dual)
|50 MP (Ultra Portre) + 8 MP (Yakın Çekim/Zoom)
Huawei nova 14 Pro Batarya ve Şarj Özellikleri
|Kapasite
|5500 mAh (Li-Po)
|Hızlı Şarj
|100W Huawei SuperCharge Turbo
Tasarım ve Bağlantı Özellikleri
|Boyutlar
|163.4 x 75.0 x 7.78 mm
|Ağırlık
|~207 Gram
|Dayanıklılık
|IP65 (Su ve Toza Dayanıklı)
|Bağlantılar
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C 2.0
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Mavi, Pembe (Buz Kristali Dokusu)