Huawei nova 14 Pro, Türkiye'ye Geliyor: Ön Siparişe Özel Dev İndirim

2025'in en iyi akıllı telefon modellerinden biri olan Huawei nova 14 Pro, Türkiye'ye geliyor. Özellikle mobil fotoğraf tutkunlarını heyecanlandıracak bu yeni model hem kamerasıyla hem de Huawei Online Mağaza’ya özel büyük indirim fırsatıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırklanıyor.

Huawei nova 14 Pro Çok Yakında Türkiye'de Satışa Çıkacak

Huawei, halihazırda Türkiye'de oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Bilgisayar, tablet, kulaklık ve akıllı saat gibi teknolojiler konusundaki başarısı ortada. Bunlara ek olarak daha fazla akıllı telefon kullanıcı çekmek isteyen Huawei, nova 14 Pro'yu kaçırılmayacak bir kampanya ile satışa sunacak.

Telefon 9 Aralık'ta ülkemizde ön siparişe açılacak. Bu süreç başladığında kullanıcılar 999 TL ödeyerek sipariş verebilecek. Bunu yapmanız durumda ise telefon satışa çıktığında 4.999 TL'lik bir indirim sizleri karşılayacak. Ayrıca telefonu alanlara 100W hızlı şarj adaptörü de hediye edilecek. Üstelik fırsatlar bununla sınırlı değil.

25 Kasım – 8 Aralık tarihleri arasında Huawei Online Mağaza’dan kayıt yaptıranlar, FreeBuds SE 3 kazanma hakkı elde edecek. Böylelikle toplam kazancınız 8.999 TL'yi geçecek. Eğer siz de Huawei nova 14 Pro'yu satın almak istrerseniz daha detaylı bilgi için Huawei Online Mağaza sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Huawei nova 14 Pro Ekran Özellikleri

Ekran Boyutu 6.78 inç Teknoloji LTPO OLED (1-120Hz Adaptif) Çözünürlük 2776 x 1224 Piksel (FHD+) Özellikler 1.07 Milyar Renk, HDR Vivid, 300Hz Dokunmatik Örnekleme

Huawei nova 14 Pro Donanım Özellikleri

İşlemci (CPU) Huawei Kirin 8020 (8 Çekirdekli) RAM 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB İşletim Sistemi HarmonyOS 5.0

Huawei nova 14 Pro Kamera Özellikleri

Arka Ana Kamera 50 MP, f/1.4-f/4.0 Değişken Diyafram (RYYB, OIS) Telefoto Kamera 12 MP, f/2.4, 3x Optik Zoom (OIS) Ultra Geniş Açı 8 MP, f/2.2, 112˚ (Makro destekli) Ön Kamera (Dual) 50 MP (Ultra Portre) + 8 MP (Yakın Çekim/Zoom)

Huawei nova 14 Pro Batarya ve Şarj Özellikleri

Kapasite 5500 mAh (Li-Po) Hızlı Şarj 100W Huawei SuperCharge Turbo

Tasarım ve Bağlantı Özellikleri