vivo'dan Gürültü Engelleyen Kulaklık Geliyor! 55 Saat Pil Ömrü Var

vivo, yeni kablosuz kulaklığının bazı özelliklerini paylaştı. Sade ve şık tasarımı ile ön plana çıkacak olan vivo TWS 5e, sahip olduğu özellikler sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Öyle ki önceki modele göre gürültü engelleme konusunda çok daha iyi performans gösterecek. Benzer durum pil ömrü için de geçerli olacak.

vivo TWS 5e'nin Özellikleri Neler Olacak?

ANC (Aktif Gürültü Engelleme): 55 dB'e kadar gürültü engelleme

55 dB'e kadar gürültü engelleme Pil Ömrü: Şarj kutusuyla birlikte 55 saate kadar

Şarj kutusuyla birlikte 55 saate kadar Renk Seçenekleri: Beyaz, siyah ve gökyüzü mavisi

vivo TWS 5e Ne Kadar Gürültüyü Engelleyecek?

vivo TWS 5e, 55 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Tabii, bu sürekli olarak 55 dB'e kadar gürültü engelleyeceği anlamına geliyor. Cihaz, çevredeki gürültü seviyesini sürekli olarak kontrol edecek. Eğer kütüphane ve benzeri sessiz ortamlardaysanız gürültü engelleme oranı düşürülecek. Bu da size pil ömrü avantajı olarak geri dönecek. Tabii, sürekli trafik ve toplu taşıma gibi ortamlarda bulunursanız gürültü engelleme seviyesi de her zaman yüksek olacaktır. Bu da daha fazla güç tüketimine yol açacaktır.

vivo TWS 5e'nin Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Yeni kulaklık, şarj kutusu ile beraber toplamda 55 saate kadar pil ömrü sunacak. Önceki model ise 44 saate kadar pil ömrü sunan bir kulaklık olarak piyasaya sürülmüştü. Yani TWS 3e'ye göre 11 saat daha fazla kullanım süresi elde edeceksiniz ki günün her anında müzik dinleyen biri değilseniz bu size bir hafta bile yetebilir.

vivo TWS 5e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo TWS 5e'nin fiyatı henüz açıklanmadı fakat vivo TWS 3e, Türkiye'de 1.646 TL ile 1.829 TL arasında değişen fiyata satılıyor. Yeni kulaklık, önceki modele göre donanım tarafında önemli iyileştirmeler getirecek. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda vivo TWS 5e'nin 2.000 TL civarında fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceğini söyleyebiliriz.

vivo TWS 5e Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'nun şu an Türkiye'de birçok kulaklığı satılıyor ve bunların arasında TWS 3e modeli de mevcut. Dolayısıyla vivo TWS 5e'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali oldukça yüksek. Tabii, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulununmadı. O yüzden planların değişiklik gösterme ihtimali olduğunu ayrıyeten not düşmekte fayda var.

Editörün Yorumu

vivo TWS 5e'nin paylaşılan özelliklerine baktığımda hem pil ömrü hem gürültü engelleme konusunda avantajlı bir model olacağını görüyorum. Pil ömrü, sizi cihazı sık sık şarj etmek zorunda bırakmayacaktır. 55 dB'e kadar dinamik gürültü engelleme özelliği ise ortama uygun seviyede gürültü engelleyerek gereksiz pil tüketiminin önüne geçecektir. Çok pahalı kulaklıklara para harcamak istemeyen ama gürültüden de büyük ölçüde kurtulmak isteyenlerin değerlendirebileceğini düşünüyorum.