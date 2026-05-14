Xiaomi'den Uygun Fiyatlı Akıllı Telefon Geliyor! 144Hz Ekranı Var

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu POCO M7 Plus'ın devam modeli için geri sayım başladı. Bugüne kadar POCO M8 Plus olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefonla ilgili hehrangi bir gelişme ortaya çıkmamıştı. Fakat bu durum an itibariyle değişti. Cihaz tanıtım öncesi önemli bir eşiği aşmayı başardı. İşte merak edilen detaylar!

POCO M8 Plus 5G BIS Sertifikası Aldı

POCO M8 Plus 5G, 26021PC18I model numarasıyla kısa süre önce BIS sertifikası aldı. Bu gelişme akıllı telefonun herhangi bir özelliğini doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor diyebiliriz.

POCO M8 Plus 5G Özellikleri Neler Olacak?

Şu an için POCO M8 Plus 5G’nin özellikleriyle ilgili herhangi bir detay ortaya çıkmadı. Fakat burada selefi POCO M7 Plus üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Hatırlanacağı üzere telefonda 144Hz yenileme hızı ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan 6,9 inçlik LCD bir panel kullanılıyordu. Bu kapsamda yeni modelde de benzer çözünürlük ve yenileme hızına sahip bir LCD ekran mevcut olabilir. Ekran boyutunun ise yine 6,9 inç seviyelerinde olması bekleniyor.

Akıllı telefonun 144Hz yenileme hızı sunması web sayfalarında gezinirken, menüler arasında geçiş yaparken ve oyun oynarken gayet akıcı bir ekran deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor.

Modelde Qualcomm'un Snapdragon 6s Gen 3 işlemci karşımıza çıkıyor. Bu donanım 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bu da 7 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha hızlı çalıştığı ve aynı zamanda daha az güç tükettiği şeklinde yorumlanabilir. Oyun performansında ise Genshin Impact’i 35-40 FPS aralığında akıcı bir şekilde çalıştırıyor. Yeni modelin işlemcisi daha güçlü olacağından oyunlarda daha iyi bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

POCO M7 Plus 5G’de 33W hızlarında şarj olabilen 7.000 mAh’lik bir batarya tercih edilmişti. Bu doğrultuda POCO M8 Plus 5G’de de 7.000 mAh veya daha üzeri bir pilin kullanılması söz konusu. Şarj hızlarında ise devasa artışların olması şu an için beklenmiyor.

POCO M8 Plus 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hatırlanacağı üzere POCO M7 Plus 5G geçen yılın ağustos ayında tanıtılmıştı. Eğer şirket selefinin tanıtım takvimine sadık kalırsa yeni model de temmuz veya en geç ağustos ayında piyasaya sürülebilir. Bu etkinlikle birlikte telefonun özelliklerini, tasarımını ve fiyatını resmi olarak öğrenebileceğiz.

Xiaomi ülkemizde an itibarıyla POCO M8 Pro 5G ve POCO F8 Pro gibi telefonları satıyor. Ancak geçen yıl satışa çıkan M7 Plus 5G Türkiye’ye gelmedi. Bu nedenle yaklaşan M8 Plus 5G’nin de yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçmesi muhtemel diyebiliriz.

POCO M8 Plus 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 Plus 5G ilk tanıtıldığında 13.999 Hindistan rupisi (6.646 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıkmıştı. Yeni modelin selefinden daha iyi olacağını düşündüğümüzde çok yüksek ihtimalle 15.999 Hindistan rupisi (7.595 TL) bandında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 14.470 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

POCO M8 Plus 5G’nin akıllı telefonlara çok fazla harcama yapmak istemeyen kullanıcılar için oldukça ideal bir seçenek olacağını düşünüyorum. Hem düşük fiyatı, oyunları akıcı çalıştırabilen işlemcisi hem de minimum 7.000 mAh bataryasıyla kullanıcıları üzmeyecek diyebilirim.