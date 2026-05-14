Oynaması Eğlenceli Üç Oyun Ücretsiz Sunuluyor! Fırsatı Kaçırmayın

Amazon, her hafta olduğu gibi bu hafta da oyuncuların yüzünü güldürecek bedava oyunlar dağıtıyor. Geçen hafta Mafia II (Definitive sürümü) ve Fruitbus'ı ücretsiz sunan şirket, bu hafta ise üç adet oyunu hiçbir ücret ödemeden alma fırsatı sağlıyor. Listede oyuncuların epey ilgisini çekecek eğlenceli yapımlar yer alıyor.

Amazon Hangi Oyunları Bedava Dağıtıyor?

Amazon, Survival: Fountain of Youth, 60 Minutes to Extinction: Escape Room ve Lethal Honor: Order of the Apocalypse'i ücretsiz olarak sunmaya başladı. İlk oyunu almak için 15 Temuz 2026, ikinci oyuna bedava sahip olmak için 17 Haziran 2026'ya kadar süreniz bulunuyor. Üçüncü oyun için son tarih 12 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Para Harcamak mı Gerekiyor?

Amazon normalde ücretsiz oyunları Prime abonelerine özel olarak sunuyor. Bu da doğal olarak ödeme yapmanız gerektiği anlamına geliyor fakat şirketin devam eden 30 günlük ücretsiz deneme kampanyasından yararlanarak hem bu oyunlara bedava sahip olabiliyor hem de Prime abonelik hizmetinin sunduğu diğer tüm avantajlardan yararlanabiliyorsunuz.

Bilmeyenler için bu abonelik hizmeti, hızlı ve ücretsiz kargo, Amazon Prime Video'da çok çeşitli dizi ve filmlere erişim, özel indirimler gibi avantajlar sağlıyor. Ücretsiz deneme üyelik de tüm bu avantajlardan faydalanmanızı mümkün kılıyor. Tabii, ücretsiz üyelik sona erdikten sonra otomatik yenileme işleminin gerçekleştirildiğini belirtelim. Hesabınızdan çekim olmasını istemiyorsanız ödeme gününden önce aboneliğinizi iptal etmelisiniz.

Survival: Fountain of Youth Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasında konumlanan Survival: Fountain of Youth, 16. yüzyılda geçiyor. Oyunda gizemli adalarda mahsur kalıyorsunuz. Hafızasını kaybetmiş karaktere odaklanan yapımda hem hayatta kalma mücadelesi veriyor çalışıyor hem de kaptanının izinden giderek sır perdesini ortadan kaldırmayı amaçlıyorsunuz.

Survival: Fountain of Youth'un Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7

Windows 7 İşlemci: Intel Core i5-6400

Intel Core i5-6400 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970

NVIDIA GeForce GTX 970 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 32 GB kullanılabilir alan

60 Minutes to Extinction: Escape Room Nasıl Bir Oyun?

60 Minutes to Extinction: Escape Room'da bir felaketin önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Basit ama etkileyici bir hikâyesi bulunuyor. Kapalı tesiste mahsur kalıyorsunuz, dünyanın yok olmasını engellemek içinse sadece 60 dakika süreniz var. Süre üzerinden size baskı yapan oyunda ipuçları birleştirip bulmacaları çözmeyi hedefliyorsunuz.

60 Minutes to Extinction: Escape Room'un Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: 4 GB VRAM'e sahip ekran kartı

4 GB VRAM'e sahip ekran kartı DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Lethal Honor: Order of the Apocalypse Nasıl Bir Oyun?

Lethal Honor: Order of the Apocalypse, karanlık bir atmosfere sahip oyun. Wolf Island adlı yerde geçiyor. Doğaüstü varlıklara karşı savaşan gizli bir ajanı yönetiyorsunuz. Karşınıza çıkan düşmanları alt etmeniz gereken yapımda karakterinizi ne kadar güçlendirirseniz o kadar etkili hâle geliyorsunuz.

Lethal Honor: Order of the Apocalypse'in Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel core i3

Intel core i3 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

NVIDIA GeForce GTX 1050 Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Amazon'un bu hafta verdiği ücretsiz oyunların her biri farklı oyuncu kitlelerine hitap ediyor. Survival: Fountain of Youth, hayatta kalma sevenlerin oynamaktan keyif alabileceği bir yapım. Bana göre düşük bir temposu mevcut ama bu tür oyunları sevenler için çok sorun olmayacaktır.

60 Minutes to Extinction: Escape Room'un bulmaca türünü sevenlerin mutlaka şans vermesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Oyunun her ne kadar basit hikâyesi olsa da sizi o atmosferin içine çekmeyi başarıyor. Bence türe de ilgi duyuyorsanız ücretsizken kaçırmamanızda fayda var.

Lethal Honor: Order of the Apocalypse'e gelecek olursak, bu oyun türünü pek sevdiğim söylenemez ama hitap ettiği kitle tarafından çok sevileceğine eminim. Görsellik açısından beklentileri karşılıyor. Abartılı animasyonlar yok. En önemlisi, hata yapıp yapmamanın da bir önemi bulunmuyor O yüzden bu oyun da pek çok oyuncu tarafından değerlendirilecektir.