Subnautica 2 Steam'i Salladı! Büyük Oyunları Geride Bıraktı

Unknown Worlds tarafından kısa süre önce piyasaya sürülen su altı hayatta kalma oyunu Subnautica 2, ön sipariş sürecinin ardından nihayet oyuncularla buluştu. Birçok platformda satışa açılır açılmaz büyük ilgi gören yapım, kısa sürede Steam’in en çok satan oyunları arasına girmeyi de başardı. Peki Subnautica 2 kaç adet kopya sattı?

Subnautica 2 İlk Saatte Kaç Kopya Sattı?

Geliştirici şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Subnautica 2, satışa sunulmasının ardından ilk bir saat içerisinde 1 milyondan fazla kopya sattı. Oyun Steam ve Xbox Store üzerinden oyuncularla buluşmuştu. Açıklanan rakam ise PC ve Xbox konsol satışlarını kapsıyor.

Subnautica 2 Anlık Oyuncu Sayısı Kaç?

Subnautica 2, çıkış yaptığı ilk gün büyük bir oyuncu kitlesine ulaşmayı başardı. Steam platformundaki oyunlara ilişkin istatistikler paylaşn SteamDB verilerine göre yapım, bu haberin yazıldığı sırada 440 binden fazla eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Böylece oyun, Steam’de en çok oynanan oyunlar arasında PUBG: Battlegrounds ve Apex Legends’ı da geride bırakarak üst sıralara yükseldi.

Subnautica Kaç Adet Satmıştı?

2014 yılında çıkan ilk Subnautica için yakın zamanda net ve güncel bir satış rakamı paylaşılmadı. Ancak çeşitli kaynaklara göre oyunun tüm platformlarda 10 milyondan fazla satışa ulaştığı tahmin ediliyor. Tabii bunun resmi bir sayı olmadığını da söylememiz gerekiyor.

Subnautica 2 ise daha ilk saatten yıllardır satışta olan ilk oyunun toplam satışlarının yaklaşık yüzde 10’una ulaşmış durumda. Elbette burada yeni oyunun yarattığı büyük ilginin de etkisi bulunuyor. Zira en çok istek listesine eklenen oyunlardan biriydi. Ancak bu yüksek ilgi sürekli aynı seviyede devam etmeyecektir.

Subnautica 2 İçin Oyuncu Yorumları Nasıl?

Subnautica 2’nin oyuncular tarafından büyük ilgiyle karşılandığı kesin. Peki oyunu ilk deneyen kullanıcılar yapım hakkında ne düşünüyor? Steam ve Xbox Store üzerindeki yorumlara baktığımızda hem Türk hem de yabancı oyuncuların büyük çoğunluğunun oyundan memnun kaldığı görülüyor. Özellikle oyunun su altındaki derinlik hissi, gerilim atmosferi ve keşif odaklı macera deneyimi oyuncular tarafından oldukça beğenilmiş durumda.

Bununla birlikte Türk oyuncuların önemli bir kısmı oyunda Türkçe dil desteğinin bulunmamasını eleştiriyor. Aslında kesinlikle haksız değiller çünkü oyunda Ukraynaca dil desteği bile yer alıyor. Bilindiği üzere Ukrayna'nın nüfusu yaklaşık 40 milyon. Türkiye ise 80 milyondan fazla.

Neyse ki Unknown Worlds’un ilerleyen süreçte Türkçe dil desteği eklemeyi planladığı belirtiliyor. Zaten serinin ilk oyunu olan Subnautica da Türkçe dil desteğiyle gelmişti.

Subnautica 2 Nasıl Bir Oyun?

Subnautica 2, açık dünya yapısına sahip bir su altı hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncular olarak yabancı bir gezegendeki devasa okyanuslarda hayatta kalmaya çalışırken kaynak topluyor, üsler kuruyor, ekipmanlarımızı geliştiriyor ve derin sulardaki gizemleri keşfediyoruz.

Subnautica 2’yi tek başınıza oynayabileceğiniz gibi 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte oynayabilmeniz de mümkün. Bu sayede oyuna harcadığınız vakti çok daha keyifli hale getirebilirsiniz. Tabii dilerseniz oyunun atmosferini tamamen tek başınıza da yaşayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

En iyi hayatta kalma oyunlarından Subnautica 2’nin kısa sürede bu kadar yüksek satış rakamlarına ve anlık oyuncu sayısına ulaşmasına şaşırmadım çünkü oyun uzun zamandır büyük bir merakla bekleniyordu. Bence bunun en büyük sebebi oyun dünyasında bu kadar güçlü atmosfer sunabilen yapımların çok az olması. Özellikle su altındaki keşif hissi, gerilim atmosferi ve yalnızlık duygusu seriyi diğer hayatta kalma oyunlarından ayırıyor.

Subnautica serisi Türkiye’de de oldukça popüler. Bu nedenle Türkçe dil desteğinin bulunmaması bence önemli bir eksik. Şirket daha önce Türkçe desteği sunacağını açıklamıştı. Umarım kısa süre içinde oyuna eklenir.