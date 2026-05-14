Dev Markalara Güçlü Alternatif: 25.000 Pa Emiş Gücüne Sahip Robot Süpürge Tanıtıldı

Akıllı ev aletlerinin önde markalarından Narwal, yeni robot süpürgesi Freo Z10 Turbo'yu tanıttı. Cihaz, orta segment olmasına rağmen sunduğu üst düzey teknik özellikler ve uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Peki, Narwal Freo Z10 Turbo kullanıcılara neler sunuyor? Gelin, birlikte bakalım.

Narwal Freo Z10 Turbo'nun Özellikleri Neler?

Emiş Gücü : 25.000 Pa

: 25.000 Pa Paspas Basıncı : 12N

: 12N Paspas Yıkama : Var

: Var Paspas Kurutma : Var

: Var Otomatik Toz Boşaltma : Var

: Var Otomatik Su Doldurma : Var

: Var Pil : 5200 mAh

: 5200 mAh Ağırlık: 4.5 kg

Narwal Freo Z10 Turbo'nun Emiş Gücü Kaç Pa?

Narwal Freo Z10 Turbo tam 25.000 Pa emiş gücüne sahip. Bu değer, her ne kadar 30.000 Pa'ların üzerinde emiş güçlerini görmeye başlasak da orta segment bir süpürge için standartların çok üzerinde. Bunu şu şekilde açıklayayım; kendi evimde 7.000 Pa gibi günümüz standartlarına göre nispeten düşük bir emiş gücüne sahip robot süpürge kullanmama rağmen, temizlik konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Narwal Freo Z10 Turbo'nun 25.000 Pa emiş gücü ise özellikle başta kalabalık aileler olmak üzere her evin ihtiyacını fazlasıyla karşılayacaktır.

Narwal Freo Z10 Turbo'nun Temizlik Özellikleri Neler?

Cihaz tek özelliği sadece devasa bir emiş gücü değil. Narwal, bu yüksek emiş gücünü cihazın temizlik özellikleriyle çok güzel harmanlandığını görüyoruz. Şirketin bugüne kadar sadece üst segment robot süpürgelerinde kullandığı CarpetFocus teknolojisini, bu cihazda da kullandığını görüyoruz. Bu sayede halılarınız eskisinden daha çok derinlemesine temizleniyor.

Peki CarpetFocus nasıl çalışıyor? Robot halıyı algıladığında, altında bulunan özel bir fırça kapağı mekanik olarak aşağı iniyor. Bu kapak, yüksek basınçlı bir hava akımı yaratarak emiş gücünü doğrudan halının derinliklerine ileterek, gizlenmiş toz, hav veya kirleri anında çekiyor.

Narwal, evcil hayvan sahiplerini de es geçmemiş. Ben de bir hayvan sahibi olarak robot süpürgede yaşadığım en büyük sorun tüylerin fırçaya dolanması ve temizliğin yarıda kalması. Freo Z10 Turbo, SGS sertifikalı DualFlow Tangle-Free dolanma önleyici fırça sistemiyle, uzun saçların ve tüylerin fırçaya dolanması tamamen engelleniyor. Böylece temizliğin yarıda kalmıyor.

Freo Z10 Turbo, paspalama konusunda da oldukça iddialı. Cihazda, bulunan EdgeReach paspas sistemi, süpürgelikler boyunca ve köşelere ulaşmak için paspaslardan birini dışarıya uzatıyor. Böylece derinlemesine bir temizlik sağlanıyor. Ayrıca paspaslar 12N kuvvet uygulayarak, kurumuş lekeler bile kolayca temizleniyor. Cihaz, halıya çıktığı zamanda akıllı sensörleri sayesinde paspaslarını 12 milimetre yukarıya kaldırarak, halılarınız ıslanmasını engelliyor.

Ayrıca cihaz yapay zeka özelliklerine de sahip. Bunlardan biri olan DirtSense teknolojisi, zemin üzerindeki ve paspas suyundaki kir miktarını analiz ediyor. Eğer temizlediği alanın henüze yeterince temizlenmediğine karar verirse, o bölgeyi tekrardan silip süpürüyor.

Narwal Freo Z10 Turbo'nun Navigasyon Özellikleri Neler?

Akıllı cihazlar evlerimizde sıklıkla yer almaya başladığı bu dönemlerde, cihazların taşıdıkları kameralar nedeniyle ev içi mahremiyeti de ciddi bir durum haline geldi. Şirket, kullanıcıların bu gizlilik ihtiyaçlarını koruma adına Freo Z10 Turbo'da kameraya dayalı bir navigasyon sistemi kullanmamış. Cihaz, mahremiyetinizi koruma altına alan herhangi bir lens bulundurmayan sensörler sayesinde evinizin haritasını çıkarıyor.

Robot süpürge aynı zamanda, ev içindeki engellerden kaçınmak için üçlü lazer sistemi kullanıyor. Üstündeki Lazer Mesafe Sensörü (LDS) ile ciihaz, 100'den fazla farklı ev eşyasını tanıyarak bunlardan kaçınabiliyor.

Narwal Freo Z10 Turbo'nun Akıllı Şarj İstasyonu Özellikleri Neler?

Kullanıcıyı robot süpürge temizliğinden kurtaran en büyük detay cihazın akıllı bir şarj istasyonuna sahip olmasıdır ki sizin yerinize her şeyi bu istasyon halletsin. Freo Z10 Turbo'nun hepsi bir arada baz istasyonu da tam bu noktada tüm angarya temizlik işleri sizin yerinize hallediyor. Çöp boşaltma, paspas yıkama, kurutma ve hatta su doldurma işlemlerini tamamen kendi kendine gerçekleştiriyor.

Özellikle paspasların temizliği, evdeki hijyen açısından oldukça önemli. Çünkü ıslak kalan paspas pedlerinde hızlı bir şekilde bakteri oluşumları meydana gelebilir. Narwal'ın akıllı istasyonu, paspasları kirin yoğunluğuna göre 60 ile 75 derece arasında değişen sıcak suyla yıkıyor. Temizlenen paspaslar ise 40 derece sıcak hava ile kurutulup tam bir sterilizasyon sağlanıyor.

İstasyondaki toz torbasınıda artık sürekli temizlemenize gerek yok. İstasyon, içindeki tozları sıkıştırarak toz haznesinin temizlenme süresini uzatıyor. Bu sayede tam 120 güne kadar hiçbir bakım gerektirmeden, cihaza elinizi dahi sürmeden arkanıza rahatça yaslanıyorsunuz.

Narwal Freo Z10 Turbo'nun Batarya Kapasitesi Kaç mAh?

Cihaz, 5200 mAh kapasiteli bir yeterli bir bataryaya sahip. Bu batarya sayesinde cihaz, tek şarjla evinizi temizleyebilir. Bu durumun evinizin büyüklüğüne ve kirlilik düzeyine göre değişeceğini belirtelim.

Narwal Freo Z10 Turbo Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Cihaz, 18 Mayıs tarihinde şirketin resmi web sitesi üzerinden satışa sunulacak.

Narwal Freo Z10 Turbo Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Narwwal Freo Z10 Turbo'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Narwal'ın birçok robot süpürgesi ülkemizde satılıyor. Bu sebeple Freo Z10 Turbo'nunda kısa bir süre içerisinde Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Narwal Freo Z10 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Gelelim robot süpürgeni fiyatına. Narwal, Freo Z10 Turbo'yu 899.99 dolar fiyat etiketiyle listeledi. Bu da güncel kurla 40 bin 891 TL'ye tekabül ediyor. Ürün ülkemizde satışa sunulduğu takdirde, fiyatının ek vergilerle birlikte 50-52 bin bandında olacağını düşünüyoruz. Cihazın resmi Türkiye fiyatı açıklanmadığından dolayı belirttiğimiz fiyatların birer tahmin olduğunu hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Evinde 7.000 Pa emiş gücüne sahip bir robot süpürge kullanan biri olarak, Freo Z10 Turbo'nun 25.000 Pa emiş gücünü çok çok yeterli bulduğumu ifade edeyim. Aynı zamanda cihazın sahip olduğu akıllı özellikler orta segment bir ürün olmasına rağmen onu üst segmente yaklaştırmış. Fiyat noktasında da kendi segmentindeki ürünlere kıyasla daha uygun. Bu da Freo Z10 Turbo'yu rakiplerine kıyasla tercih etme noktasında öne çıkarıyor.