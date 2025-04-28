Huawei'nin Yeni Telefonu İçin Geri Sayım Başladı! Ama 6 Yıllık İşlemciyle Gelecek

Huawei, bu ayın başlarında ana vatanı Çin'de Enjoy 80 modelini tanıttı. Bugün ise mevzubahis cihazın global olarak tanıtılacağı ortaya çıktı. Rusya'dan gelen bilgilere göre telefon, Nova Y73 adıyla küreselde satışa çıkacak. Peki neler sunacak?

Huawei Nova Y73 Neler Sunacak?

Gelen bilgilere göre cihaz, 14 nm fabrikasyon sürecinden geçen Kirin 710A işlemcisinden güç alacak. Bilmeyenler için bu yonga seti, 6 yıl önce geliştirildi. Buna göre telefonun güçlü olacağını söylemek pek de mümkün değil.

Bununla birlikte bu işlemciye 8 GB RAM eşlik edecekken, depolama alanı bakımından 128 GB ve 256 GB seçenekleri olacak. Yazılım tarafında ise Anroid 12 tabanlı EMUI 15 üzerinde çalışacak. Son olarak 6.67 inç ekran, 50 MP ana kamera ve 6620 mAh batarya da Huawei Nova Y73 özellikleri arasında yer alacak.

Beklenen özellikler şu şekilde sıralandı:

İşlemci: Kirin 710A (14 nm)

Kirin 710A (14 nm) RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Yazılım: Android 12 tabanlı EMUI 15

Android 12 tabanlı EMUI 15 Ekran: 6.67 inç

6.67 inç Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6620 mAh

Beklenen fiyat listesiyse şu şekilde:

Huawei Nova Y73 8 GB RAM + 128 GB: 205 dolar

8 GB RAM + 128 GB: 205 dolar Huawei Nova Y73 8 GB RAM + 256 GB: 230 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklenen Huawei Nova Y73 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.