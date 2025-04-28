Huawei'nin Yeni Telefonu İçin Geri Sayım Başladı! Ama 6 Yıllık İşlemciyle Gelecek
Huawei, Çin'de piyasaya sürdüğü Enjoy 80 modelini küreselde satışa sunmaya hazırlanıyor. İşte beklenen Huawei Nova Y73 özellikleri ve fiyatı!
Huawei, bu ayın başlarında ana vatanı Çin'de Enjoy 80 modelini tanıttı. Bugün ise mevzubahis cihazın global olarak tanıtılacağı ortaya çıktı. Rusya'dan gelen bilgilere göre telefon, Nova Y73 adıyla küreselde satışa çıkacak. Peki neler sunacak?
Huawei Nova Y73 Neler Sunacak?
Gelen bilgilere göre cihaz, 14 nm fabrikasyon sürecinden geçen Kirin 710A işlemcisinden güç alacak. Bilmeyenler için bu yonga seti, 6 yıl önce geliştirildi. Buna göre telefonun güçlü olacağını söylemek pek de mümkün değil.
Bununla birlikte bu işlemciye 8 GB RAM eşlik edecekken, depolama alanı bakımından 128 GB ve 256 GB seçenekleri olacak. Yazılım tarafında ise Anroid 12 tabanlı EMUI 15 üzerinde çalışacak. Son olarak 6.67 inç ekran, 50 MP ana kamera ve 6620 mAh batarya da Huawei Nova Y73 özellikleri arasında yer alacak.
Beklenen özellikler şu şekilde sıralandı:
- İşlemci: Kirin 710A (14 nm)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Yazılım: Android 12 tabanlı EMUI 15
- Ekran: 6.67 inç
- Ana Kamera: 50 MP
- Batarya: 6620 mAh
Beklenen fiyat listesiyse şu şekilde:
- Huawei Nova Y73 8 GB RAM + 128 GB: 205 dolar
- Huawei Nova Y73 8 GB RAM + 256 GB: 230 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklenen Huawei Nova Y73 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.