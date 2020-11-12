Huawei P Smart 2021 Reklam Filmi Yayımlandı

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından en çok beğenilen Huawei P Smart serisinin en yeni üyesi P Smart 2021 için çekilen reklam filmi yayımlandı. Huawei P Smart 2021 reklam filmi, Türkiye’nin birbirinden güzel doğal harikalarını gözler önüne seriyor.

Türkiye'de Çekilen Huawei P Smart 2021 Reklam Filmi Neler Sunuyor?

Teknoloji devi Huawei, P Smart 2021’nin lansmanı için stratejisinden prodüksiyonuna kadar hemen her aşaması Türkiye’de hazırlanmış reklam filmiyle akıllı telefon serisinin hayranlarının önüne çıktı. P Smart 2021 reklam filminde Türkiye’nin henüz keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliğine yer verildi. Huawei’in Türkiye’de hazırladığı reklam filminde ayrıyeten akıllı telefonun özelliklerine yer veriliyor.

“Seninle her yerde” sloganıyla yola çıkan P Smart 2021 reklam filmi, nerede olursanız olun, ömür boyu hatırlamak isteyebileceğiniz anlarda P Smart 2021’nin birbirinden etkileyici özellikleriyle her zaman yanı başınızda olduğunuzun altını çiziyor. Çekimleri Valla Kanyonu, laundus Antik Kenti, Sal Yaylası, Tahtalı Dağı ve Taşyaran Vadisi gibi Türkiye’nin doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan yerlerde gerçekleştirilen filmin altında ise 4129Grey imzası bulunuyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan P Smart 2021, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük sunuyor. Ekranın üst kısmının ortasında ön kamera için bir delik yer alıyor. 3,5 mm kulaklık girişine sahip olan cihazın yan tarafında parmak izi okuyucusu bulunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli Kirin 710A işlemcisinden alan P Smart 2021, 4GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip.

MicroSD desteğine sahip olan cihaz 206 gram ağırlığında. P Smart 2021 modelinin arka kısmında dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 120 derece görüş alanına sahip 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor.

Huawei firmasının yeni akıllı telefon modelinde bulunan yapay zekâ destekli süper gece modu sayesinde düşük ışıkta bile başarılı fotoğraflar elde edilmesine olanak tanıyor. Akıllı telefon modelinin ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 22,5W SuperCharge olarak adlandırılan hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda 5000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Android 10 işletim sistemi ile gelen P Smart 2021, EMUI 10.1 kullanıcı arayüzüne sahip.