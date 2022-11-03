Huawei Pocket S Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Yapılan tanıtımla birlikte Huawei Pocket S özellikleri ve fiyatı belli oldu. Huawei tarafından üretilen yeni katlanabilir akıllı telefon modeli, sahip olduğu donanım ve fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Yeni modele ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Huawei Pocket S Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,9 inç

İkinci Ekran Boyutu: 1,04 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1188 x 2790 piksel

İkinci Ekran Çözünürlüğü: 340 x 340 piksel

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Snapdragon 778G 4G

GPU: Adreno 642L

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Batarya: 4000 mAh

Arka Kamera: 40 MP + 13 MP

Ön Kamera: 10.7 MP

Yazılım: HarmonyOS 3.0

Ağırlık: 190 gram

Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 818 dolar

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1188 x 2790 piksel çözünürlük sunuyor. 190 gram ağırlığındaki cihazın 1,04 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda ise 340 x 340 piksel çözünürlük mevcut.

Gücünü Snapdragon 778G 4G işlemcisinden alan telefonda Adreno 642L GPU'su bulunuyor. 8 GB RAM'e sahip olan telefonun depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor.

Telefonun arka yüzeyinde 40 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Huawei Pocket S modelinin ön tarafında ise 10.7 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, HarmonyOS 3.0 ile beraber geliyor. Cihazın 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü yaklaşık 818 dolar, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 887 dolar ve 512 GB depolama alanına sahip sürüm ise yaklaşık 1023 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.