Huawei Pocket S Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Huawei Pocket S özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, yeni katlanabilir akıllı telefon modeli neler sunuyor? İşte telefona dair merak edilen tüm detaylar!
Yapılan tanıtımla birlikte Huawei Pocket S özellikleri ve fiyatı belli oldu. Huawei tarafından üretilen yeni katlanabilir akıllı telefon modeli, sahip olduğu donanım ve fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Yeni modele ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.
Huawei Pocket S Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- İkinci Ekran Boyutu: 1,04 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1188 x 2790 piksel
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 340 x 340 piksel
- Ekran Paneli: OLED
- İşlemci: Snapdragon 778G 4G
- GPU: Adreno 642L
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Batarya: 4000 mAh
- Arka Kamera: 40 MP + 13 MP
- Ön Kamera: 10.7 MP
- Yazılım: HarmonyOS 3.0
- Ağırlık: 190 gram
- Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 818 dolar
6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1188 x 2790 piksel çözünürlük sunuyor. 190 gram ağırlığındaki cihazın 1,04 inç büyüklüğündeki ikinci ekranda ise 340 x 340 piksel çözünürlük mevcut.
Gücünü Snapdragon 778G 4G işlemcisinden alan telefonda Adreno 642L GPU'su bulunuyor. 8 GB RAM'e sahip olan telefonun depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor.
Telefonun arka yüzeyinde 40 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Huawei Pocket S modelinin ön tarafında ise 10.7 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor.
Dünyanın En İyi Kamerası Seçildi: Huawei Mate 50 Pro
DxOMark, güncel bir şekilde listesini güncelleyerek en iyi kameraya sahip telefon modelini paylaşıyor. Kamera performansıyla ilgili testlerden sonra en iyi sonucu Huawei Mate 50 Pro verdi.
4000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon, HarmonyOS 3.0 ile beraber geliyor. Cihazın 128 GB depolama alanına sahip olan sürümü yaklaşık 818 dolar, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 887 dolar ve 512 GB depolama alanına sahip sürüm ise yaklaşık 1023 dolar fiyat etiketiyle satılıyor.
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