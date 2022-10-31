Dünyanın En İyi Kamerası Seçildi: Huawei Mate 50 Pro

DxOMark, güncel bir şekilde listesini güncelleyerek en iyi kameraya sahip telefon modelini paylaşıyor. Kamera performansıyla ilgili testlerden sonra en iyi sonucu Huawei Mate 50 Pro verdi.

Avrupa'da ve Türkiye'de yeni satışa çıkan telefon modeli, 149 puan alarak listenin 1. sırasına yerleşti. Dış mekan başta olmak üzere iç mekanlarda ve düşük ışık seviyelerinde de yüksek bir performans sergiledi. DxOMark tarafından yapılan bu testler sonucunda akıllı telefonlar arasındaki en iyi sonucu verdi.

Huawei Mate 50 Pro Kamera Özellikleri

Cihazın optik görüntü sabitleme ve değişken diyafram aralığına sahip 50 MP ana kamerası bulunuyor. Kamera sisteminde f/2.2 diyaframa sahip 13 MP ultra geniş açılı lens mevcut. Bunun yanı sıra f/3.5 diyafram değerinde optik görüntü sabitleme özelliği bulunan 64 MP telefoto kamerasına sahip.

Huawei Mate 50 Pro kamerasının kullanıcılara sunduğu avantajların başında hem fotoğraf hem de videolarda geniş dinamik aralık sunuyor olması. Bunun haricinde yüksek görüntü detayı sunması, fotoğraf ve video çekiminde hızlı ve doğru otomatik odaklama yapması, parlak ışıkta canlı renkler ve profesyonel gürültü kontrolü sağlaması kamerayı bir numaraya taşıyor.

Huawei Mate 50 Pro, aldığı 149 puan ile birinci sıradaki Google Pixel 7 Pro'yu ikinci sıraya kaydırıyor. Honor Magic 4 Ultimate ise 3. sıraya geçiyor.