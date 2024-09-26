Huawei Telefonlara Yeni Bir Özellik Ekleniyor!

Yapay zeka bu yıl akıllı telefon dünyasının trendi haline geldi. Apple Intelligence ile iPhone'lar yapay zeka ile güçlendirilirken, birkaç ay sonra tanıtılacak olan Galaxy S25'in de bu yıl olduğu gibi yapay zeka ile öne çıkması bekleniyor. Tabii Google doğrudan kendisi de yapay zeka alanında birçok çözüm sunuyor.

Huawei Pura 70, AI Görüntü Genişletme Geldi!

Nisan ayında tanıtımı gerçekleştirilen Huawei Pura 70 serisi de yayınlanan yeni güncellemeler ile bu trendi yakalamaya başladı. Ülkemizde de satılmakta olan Pura 70 Ultra'ya gelen yeni güncelleme telefona AI Görüntü Genişletme özelliği kazandırıyor.

AI Görüntü Genişletme adından da anlayabileceğiniz üzere çektiğiniz bir fotoğrafı, etrafını yapay zeka ile doldurarak daha geniş hale getiriyor. Galeri uygulaması üzerinden doğrudan yapabildiğiniz bu işlem öncesinde AI Görüntü Rütuş özelliğini de kullanabiliyorsunuz.

347 MB boyutundaki HarmonyOS 4.2.0.176 güncellemesi bu özelliğin yanı sıra Temmuz 2024 güvenlik yamalarına da ev sahipliği yapıyor. Şu anda Çin'deki kullanıcılarla sınırlı olan güncelleme ilerleyen günlerde tüm ülkelere gelecek.