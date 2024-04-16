Huawei P Serisinin Fişini Çekti: İşte Yeni Amiral Gemileri!

ABD ambargosu nedeniyle Google uygulamalarından mahrum kaldıktan sonra küllerinden yeniden doğarak kendi işletim sistemini ve uygulamalarını geliştiren Huawei, özellikle kamera başarısı ile akıllı telefon pazarında iddialı ürünler ile karşımıza çıkıyor.

Bu doğrultuda şirket, 2023'ün Mart ayında piyasaya sürdüğü Huawei P60 serisinin etkileyici kamera özellikleri ile kullanıcıların övgüsünü topladı. Ancak Huawei P serisinin yıllardır devam eden bu başarısına rağmen şirket P serisini sonlandırma kararı aldı.

Huawei Pura 70 Serisi Geliyor!

Tahmin edebileceğiniz üzere Huawei amiral gemisi üretmeyi bırakmıyor, sadece isim değişikliğine gidiyor. Bu nedenle Çinli üreticinin yeni modellerini Huawei Pura 70 serisi adı altında göreceğiz. Üstelik bu bir sızıntı değil, Huawei'nin Weibo hesabı aracılığıyla resmi olarak duyuruldu.

Huawei Pura 70 serisi şu modellerden oluşacak;

- HUAWEI Pura70

- HUAWEI Pura 70 Pro

- HUAWEI Pura 70 Pro Plus

- HUAWEI Pura 70 Ultra

Huawei Pura 70 serisindeki cihazların ilk etapta Çin dışında satışa sunulması beklenmiyor. Cihazların Avrupa pazarında rekabetçiliğini kaybetmesinin en büyük sebebi, Google entegrasyonunun eksikliği. Huawei'nin alt markalarından Honor geçtiğimiz yıllarda bağımsız bir markaya dönüşerek Google engelinden kurtulmuştu.