Bu Telefonla Çekilen Fotoğraflar Profesyonel Makinelere Taş Çıkarıyor

Huawei, Pura 80 serisi tanıtıldı. Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ ve Pura 80 Ultra olmak üzere üç farklı tefondan oluşan seri (Temmuz ayında Pura 80 de eklenecek), özellikleri, fiyatı ve kamera performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Şirketin paylaştığı tanıtım videosu, telefonların zoom yeteneklerinin rakiplerini geride bırakacak seviyede olduğunu gözler önüne serdi.

Huawei Pura 80 Serisi Kamera Performansıyla Rakipsiz

Huawei'in 2016'da tanıttığı P9 ile başlattığı XMAGE görüntüleme teknolojisi, Pura 80 serisiyle zirveye çıkıyor. Geliştirilmiş periskop telefoto lens teknolojisi, bu serinin en büyük kozu olarak öne çıkıyor. Paylaşılan videolarda görülen hibrit yakınlaştırma özelliği, 10x ve 20x zoom seviyelerinde bile kristal netliğinde görüntüler sunuyor.

50 megapiksel ana kameranın 1/1.28 inç sensörü, periskop telefoto lensle birleştiğinde uzaktaki nesneleri en ince ayrıntısına kadar yakalayabiliyor. Serinin kamera donanımında öne çıkan bir diğer özellik ise RYYB renk filtreli 1 inç sensör. Değişken diyafram açıklıkları sayesinde düşük ışık koşullarında bile profesyonel kalitede fotoğraflar çekilebiliyor. Bu özellikler, Pura 80 serisini mobil fotoğrafçılık tutkunları için cazip hale getiriyor.

Huawei Pura 80 Pro Özellikleri

Ekran: 6.8 inç OLED, 1276x2848 piksel, 120Hz

İşlemci: 64-bit mimari (belirtilmemiş)

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB

Kamera: 50MP ana + 40MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x optik zoom)

Batarya: 5700 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj

Su/Toz Koruması: IPX8/IP6X

Boyut: 163 x 76.1 x 8.3 mm, 219 gram

Huawei Pura 80 Pro, güçlü kamera sistemi ve hızlı şarj teknolojisi ile öne çıkan bir amiral gemisi telefon. Özellikle fotoğraf meraklıları için tasarlanan üçlü kamera sistemi, 4x optik zoom ve gelişmiş görüntü sabitleyici ile profesyonel fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Huawei Pura 80 Pro+ Özellikleri

Ekran: 6.8 inç OLED, 1276x2848 piksel, 120Hz

İşlemci: Huawei Kirin 9020, 2.5 GHz, 12 çekirdek

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Kamera: 50MP ana + 40MP ultra geniş + 48MP telephoto (4x optik zoom)

Batarya: 5700 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj

Su/Toz Koruması: IPX9/IP6X

Boyut: 163 x 76.1 x 8.3 mm, 219 gram

Pro+ modeli, daha güçlü Kirin 9020 işlemci ve 16 GB RAM ile Pro modelden ayrılıyor. Ayrıca IPX9 su koruması ile daha üstün dayanıklılık sunuyor. Şu anda sadece Çin pazarı için üretiliyor.

Huawei Pura 80 Ultra Özellikleri

Ekran: 6.8 inç OLED, 1276x2848 piksel, 120Hz, eğimli tasarım

İşlemci: Huawei Kirin 9020, 2.5 GHz, 12 çekirdek

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB

Kamera: 50MP ana + 40MP ultra geniş + 50MP dual-telephoto (3.7x ve 9.4x optik zoom)

Batarya: 5700 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj

Su/Toz Koruması: IPX9/IP6X

Boyut: 163 x 76.1 x 8.3 mm, 233.5 gram

Ultra model, serinin en üst seviye versiyonu olarak öne çıkıyor. En büyük farkı, dual-telephoto lens sistemi ile 3.7x ve 9.4x optik zoom seçenekleri sunması. Eğimli ekran tasarımı ve sensor-shift OIS teknolojisi ile premium deneyim vadediyor.

Huawei Pura 80 Serisi Fiyatları

Pura 80 Pro: 6,499 yuan (yaklaşık 35.500 TL)

Pura 80 Pro+: 7,999 yuan (yaklaşık 43.799 TL)

Pura 80 Ultra: 9,999 yuan(yaklaşık 54.699 TL)

Huawei Pura 80 serisi, Çin pazarında oldukça rekabetçi fiyatlarla satışa sunulacak. Pro ve Pro+ modelleri 14 Haziran'da, Ultra model ise 26 Haziran'da satışa çıkacak. Temel Pura 80 modeli ise Temmuz ayında pazara sunulacak. Şu anda global pazar için bir tarih açıklanmamış durumda.