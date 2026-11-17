Instagram'da birine mesaj göndermek için artık Instagram hesabı açmak gerekmeyebilir. Meta, Instagram'ın mesajlaşma bölümünü ayrı bir uygulamaya dönüştüren Direct'i test etmeye başladı. Kullanıcılar telefon numarası veya e-posta adresiyle de hesap oluşturabilecek.

Direct, Instagram Olmadan Nasıl Kullanılacak?

Instagram hesabıyla giriş yapanlar mevcut sohbetlerini Direct üzerinden kullanabilecek. Instagram hesabı bulunmayanlar ise telefon numarası veya e-posta adresiyle kayıt olabilecek. Yeni hesap açanların arkadaşlarını kendilerinin eklemesi gerekiyor. Bunun için karşı tarafın Instagram kullanıcı adını girmek veya QR kodunu taratmak yeterli olacak.

Direct Uygulamasında Hangi Özellikler Var?

Direct'in arayüzü Instagram'ın mesaj bölümüne çok benziyor. Kullanıcılar sohbetlerine özel arka planlar belirleyebilecek ve Instagram'ın kısa durum paylaşımı özelliği Notlar'ı kullanabilecek. Meta, Instagram'daki bazı güvenlik önlemlerini de yeni uygulamaya taşıyor. Kullanıcılar rehberlerinde bağlantısı bulunmayan kişilerle doğrudan sohbet başlatamayacak.

Ebeveyn denetimlerini kullanan aileler çocuklarının kimlerle mesajlaştığını ve uygulamada ne kadar zaman geçirdiğini görebilecek. Meta, gençlerle gerçekleşen uygunsuz etkileşimleri tespit etmek ve bunlara müdahale etmek için de teknolojiler kullanacağını belirtiyor. Bu sistemin nasıl çalışacağına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Meta Neden Instagram Mesajlarını Ayırıyor?

Instagram yöneticisi Adam Mosseri, mesajlaşmanın platformun en çok kullanılan özelliği olduğunu daha önce açıklamıştı. Meta'nın Direct üzerinde çalışması, bu özelliği Instagram'dan bağımsız bir uygulamada da sunma isteğini gösteriyor.

Şirket, daha önce Instagram'ın mesaj kutusunu Threads'e taşımayı değerlendirmişti. Meta, aynı kişilere ulaşmak için birden fazla uygulama kullanmanın gereksiz olabileceğini düşünerek bu fikirden uzak durmuştu. Mosseri ayrıca mesaj bildirimlerinin farklı uygulamalara dağılmasının kullanıcı deneyimini zorlaştırabileceğini belirtmişti. Direct ise doğrudan mesajlaşmaya odaklanıyor ve Instagram hesabı olmayan kişilerin de arkadaşlarıyla iletişim kurmasına izin veriyor.

Direct, WhatsApp'ın Yerini Alabilir mi?

Instagram kullanmayan kişilerin de Direct üzerinden mesajlaşabilecek olması WhatsApp için yeni bir rakip ortaya çıkarabilir. Özellikle sosyal medya hesabı açmak istemeyen ama çevresindeki kişilerle iletişim kurmak isteyenler uygulamayı tercih edebilir.

WhatsApp telefon numarası üzerinden çalışan bağımsız bir mesajlaşma uygulaması. Direct ise Instagram'ın sohbet sistemini temel alıyor. O yüzden iki uygulamanın kullanıcı alışkanlıkları farklı. Direct'in WhatsApp kullanımını ne ölçüde etkileyeceği test sürecinin ardından daha net anlaşılacak.

Direct Türkiye'de Kullanılabiliyor mu?

Meta, uygulamayı test etmek için iki ülke seçti. Bunlardan biri Tayland, diğeri ise Türkiye. Yani Direct, Türkiye'deki kullanıcılar tarafından bir Instagram hesabı olmadan da kullanılabilecek. Şirket, genel kullanıma ne zaman açılacağını ya da başka hangi ülkelerde test edileceğini ise henüz açıklığa kavuşturmadı.

Editörün Yorumu

Direct, Instagram hesabı açmak istemeyen ama arkadaşlarıyla mesajlaşmaya ihtiyaç duyan kişiler için bence işe yarayabilecek bir uygulama. Yine de Meta'nın pek doğru bir adım attığını düşünmüyorum. Bunun bir örneğini Facebook'ta denemişti. Mesajlar kısmını alıp Facebook Messenger olarak bağımsız uygulamaya dönüştürmüştü. Şimdi bir benzerini Instagram için de uyguluyor. Eğer beklediği sonucu elde edemezse sadece aynı hatayı tekrarlamış olacak.