Çift ekrana sahip amiral gemisi modeli Xiaomi 18 Pro'nun global fiyatı belli oldu. Telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Global Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 18 Pro'unn 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.399 euro (77 bin 688 TL), 512'lık versiyonu için 1.599 euro (88 bin 787 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor ancak bu başlangıç fiyatından hareketle vergiler ve ek maliyetlerle nihai Türkiye fiyatının 156 bin TL civarında olması muhtemel.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,4 inç (Ana ekran) / 2.7 inç (İkincil ekran)

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2436 piksel (Ana ekran) / 596 x 912 piksel (İkincil ekran)

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 4000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

Ana Kamera: 200 MP (f/1.67)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.4)

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 50MP (f/2.2)

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4

Boyut: 151,8 x 72 x 8,46 mm

Ağırlık: 203 gram

Xiaomi 18 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunuyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan bu işlemci 5 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada Xiaomi 17 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera bulunuyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1220 x 2436 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 2,7 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, AMOLED ekran üzerinde 596 x 912 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit parlaklığa sahip.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bunların yanı sıra telefonun arka yüzeyinde yer alan ikinci ekran da önemli bir avantaj. Ayrica telefonun güçlü işlemci sayesinde mobil oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirteyim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabiliyor.