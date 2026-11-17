Google, Gemini Gems'i kullanımdan kaldırırken yeni Skills (Beceriler) sistemini de geliştirmeye devam ediyor. Son güncellemeyle birlikte hazırladığınız becerilere farklı kaynaklardan dosya ekleyebiliyor ve bunları başka kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Google, böylelikle Gems ile Skills arasındaki en önemli eksikliklerden ikisini gideriyor.

Gemini Skills'e Hangi Dosyalar Eklenebiliyor?

Artık bir skill yani beceri oluştururken Google Drive, Gemini Notebook (NotebookLM), Google Fotoğraflar veya cihazındaki dosyalardan içerik ekleyebiliyorsunuz. Gemini, ilgili beceriyi kullandığınızda bu dosyalardaki bilgileri de dikkate alıyor.

Google Drive ve Gemini Notebook üzerinden eklenen dosyalar otomatik olarak güncelleniyor. Örneğin becerinize bir belge eklediğinizi düşünelim. Belgedeki bilgileri değiştirdiğinizde ise Gemini de sonraki kullanımda eski sürüm yerine güncel dosyayı kullanıyor. Her değişiklikte dosyayı yeniden yüklemene gerek kalmıyor.

Gemini Skills Başkalarıyla Nasıl Paylaşılabiliyor?

Gemini'ın web uygulamasındaki Skills sayfasından hazırladığınız araçları başka kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Paylaşım sırasında iki farklı izin seçeneği mevcut:

Görüntüleme: Karşı taraf beceriyi inceleyebiliyor ancak içeriğini değiştiremiyor.

Karşı taraf beceriyi inceleyebiliyor ancak içeriğini değiştiremiyor. Düzenleme: Karşı taraf hem beceriyi kullanabiliyor hem de talimatlarınızda değişiklik yapabiliyor.

Davet gönderdiğinizde karşı tarafa e-posta bildirimi gidiyor. Alıcının önce daveti inceleyip beceriyi yüklemesi gerekiyor. Daha sonra aracı sohbetlerinde otomatik olarak kullanabiliyor veya "@" işaretiyle doğrudan çağırabiliyor. Google Drive dosyaları için ayrı bir izin vermeniz gerektiğini de belirtelim.

Beceriyi paylaşmış olmak, içine eklenen belgeleri de karşı tarafın görebileceği anlamına gelmiyor. Bu arada paylaşım özelliği şimdilik Gemini'ın web sürümünde kullanılabiliyor. Mobil uygulamada henüz bu seçenek yok.

Gems'teki Hangi Özellikler Gemini Skills'te Yok?

Google, Gems'teki özel talimatları, açıklamaları, paylaşım izinlerini ve desteklenen bilgi dosyalarını yeni sisteme aktarabiliyor. Ayrıca artık tek bir sohbet içerisinde birden fazla Skill kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir beceri ile araştırma yaparken başka bir beceriden yazım konusunda yardım alabiliyorsunuz.

Dosya desteğinde ise bazı kısıtlamalar var. Her beceriye toplamda en fazla 100 MB dosya ekleyebiliyorsunuz. Gems'te desteklenen şu içerikler Skills'te henüz çalışmıyor:

GitHub dosyaları

Ses ve video dosyaları

ZIP ve RAR gibi sıkıştırılmış arşivler

Eski Microsoft Office dosyaları (.doc, .xls ve .ppt)

Gemini'ın bazı araçları da Skills'te kullanılamıyor. Bunların arasında Canvas, Deep Research (Derin Araştırma) ile video ve müzik oluşturma özellikleri bulunuyor. Deep Research, bir konuyu farklı kaynaklardan araştırıp ayrıntılı bir rapor hazırlıyor. Canvas ise metin ve benzeri içerikleri oluşturup düzenlemene yardımcı oluyor. Gems ile bu araçlardan yararlanıyorsanız aynı işlemleri Skills üzerinden henüz gerçekleştiremeyeceğinizi bilmenizde fayda var.

Gemini Gems Ne Zaman Tamamen Kaldırılacak?

Gems, kişisel Google hesaplarında bugünden itibaren salt okunur hâle geliyor. Yani artık mevcut araçlarınızı kullanmaya devam edemeyecek, düzenleyemeyecek ya da yeni Gems oluşturamayacaksınız. 17 Aralık 2026'da ise tamamen kaldırılacak.

Google Workspace hesaplarında geçiş için daha uzun süre tanınacağını not düşelim. Bu hesaplarda Gems en az Mart 2027'ye kadar kullanılabilecek. Eğitim hesapları içinse kaldırılacağı tarih Haziran 2027 olarak belirlenmiş durumda. Yeni dosya ekleme ve paylaşma özellikleri ücretsiz kişisel Google hesaplarına ve Workspace müşterilerine sunuluyor. Kademeli olarak sunulduğu için özelliklerin kullanılabilmeye başlanması biraz zaman alabilir.

Editörün Yorumu

Google'ın dosya desteğini geliştirmesi, Skills'i düzenli kullananlar için oldukça faydalı olacaktır. Özellikle sürekli güncellenen belgelerle çalışanlar, her değişiklikte dosya yüklemek zorunda kalmayacaktır. Benzer şekilde, birden fazla beceriyi aynı sohbette kullanabilmek de farklı görevleri tek bir yerde yürütmeyi kolaylaştıracaktır.Yine de bazı dezavantajlar yok değil. 100 MB dosya sınırı ve desteklenmeyen biçimler, alışkanlıklarınızı değiştirmenize neden olabilir. Mevcut Gems'lerinizde henüz desteklenmeyen dosyalardan yararlanıyorsanız karşınıza ciddi uğraşı çıkabilir.