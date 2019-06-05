Huawei, Telefon Üretimine Tam Kapasiteyle Devam Ettiklerini Söylüyor

Son dönemde ABD’nin ve bazı şirketlerin Huawei’ye karşı uyguladığı çeşitli yasaklamalar, şirketi birçok zorlukla karşı karşıya bıraktı. Geçtiğimiz günlerde, zor bir dönemden geçen Huawei’nin akıllı telefon üretimini azalttığı yönünde haberler ortaya çıkmıştı.

Söz konusu haberlerde, Huawei’nin Foxconn tesislerindeki akıllı telefon üretim bölümlerinden bazılarını kapattığı iddia ediliyordu. ABD’nin yasaklamaları kalkana kadar da bunun geçici bir durum mu yoksa kalıcı bir durum mu olduğunun bilinmediği söyleniyordu.

Ancak Çinli teknoloji devi, şimdilerde bu iddiaları resmi olarak yalanladı. Resmi bir Huawei sözcüsü, böyle bir şey olmadığını ve herhangi bir değişim olmadan üretim seviyelerinin normal seyrinde devam ettiğini söyledi.

Popülaritesini Koruyor

Huawei’nin zor bir dönemden geçtiği dikkate alındığında, böyle bir açıklama yapmanın şirket için doğru bir hareket olduğu söylenebilir.

Ancak yapılan son anket ve pazar araştırmalarına göre, Huawei’nin popülaritesi sanıldığı kadar azalmamış görünüyor. Yine de şirketin, Samsung’u geçerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma hedefine ulaşması biraz daha gecikebilir.