Huawei, Telekomünikasyonun Geleceğini Yapay Zeka ile Baştan Yazıyor!

Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) tüm hızıyla devaö ediyor. Tüm dünyadan pek çok şirketin katıldığı etkinlik birbirinden yeni ve ilgi çekici duyurulara ev sahipliği yapıyor. Bunlardan sonuncusu ise Huawei'den geldi. Şirket, MWC 2025'te telekomünikasyon sektörünü yapay zeka ile dönüştürmeye yönelik çözümlerini tanıttı. İşte detaylar!

Huawei, Telekomünikasyonun Geleceğini Yapay Zeka ile İnşa Edecek

Huawei, MWC 2025'te telekomünikasyon dünyasını yapay zeka ile nasıl değiştireceğini anlattı. 5G ve yapay zekanın bir araya gelmesiyle operatörlere ne gibi yeni iş imkanları ve teknolojik yenilikler sunulacağı anlatıldı. Şirketv, operatörlerin işlerini yapay zeka ile baştan aşağı yenilemelerine yardımcı olacak üç önemli çözüm tanıttı:

Herkese Yapay Zeka (AI-to-X): Bu çözüm, operatörlerin müşterilerine (bireyler, şirketler, evler) özel yapay zeka hizmetleri sunarak daha çok para kazanmalarını sağlıyor. Örneğin, canlı yayın izlerken, oyun oynarken veya iş seyahatindeyken daha iyi bir deneyim yaşamanızı sağlıyor.

Yapay Zeka Odaklı Ağ (AI-Centric Network): Bu çözüm, geleceğin yapay zeka uygulamaları için çok hızlı ve kesintisiz bir internet altyapısı kurmayı amaçlıyor. Böylece operatörler sadece internet bağlantısı satan şirketler olmaktan çıkıp, dijital hizmetler sunan şirketlere dönüşüyor.

Yapay Zeka Destekli Yönetim (AI destekli operasyon ve bakım): Bu çözüm, operatörlerin internet ağlarını daha kolay ve otomatik yönetmelerini sağlıyor.

Şu anda dünyada 2 milyardan fazla 5G kullanıcısı var. Huawei, bu kullanıcıları "cep telefonu interneti" döneminden "cep telefonu yapay zekası" dönemine geçirmek için daha hızlı 5G (5G-Advanced) teknolojisini geliştiriyor. 2024'te Çin, Avrupa ve Orta Doğu'da 200'den fazla şehirde bu yeni 5G'yi kullanıma sundu.

Huawei, operatörlerle birlikte çalışarak hem kullanıcı deneyimini iyileştiren hem de operatörlerin daha çok para kazanmasını sağlayan çözümler geliştiriyor.

Fabrikalar için Yapay Zeka (Endüstriyel AI): Huawei, fabrikalardan hastanelere kadar 83 farklı sektör için 10 yeni yapay zeka çözümü sundu. Bu çözümler, yapay zekanın işlerin nasıl yapıldığını değiştirmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, katlanabilen telefonlar, akıllı saatler gibi ürünlerle hayatımızı kolaylaştıran Huawei, 2025'te her alanda kullanabileceğimiz akıllı çözümler sunmayı planlıyor.