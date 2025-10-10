Huawei, TIME Dergisinin “2025’in En İyi İcatları” Listesine Bomba Gibi Girdi

Huawei, teknoloji dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Her yıl dünyanın en yenilikçi ürünlerini belirleyen TIME dergisi, "2025'in En İyi İcatları" listesinde bu yıl Huawei'nin iki ürününe yer verdi. Şirketin amiral gemisi Pura 80 Ultra ana listeye girerken, Huawei Watch GT 6 Pro ise özel bir kategoride ödüle layık görüldü.

Huawei Pura 80 Ultra ve Watch GT 6 Pro, TIME Dergisinin “En İyi İcatlar” Listesine Girdi

TIME dergisi, Pura 80 Ultra'yı "mobil fotoğrafçılığı baştan tanımlayan" bir cihaz olarak nitelendirdi. Telefonun en göze çarpan özelliği, sektörde ilk kez kullanılan değiştirilebilir çift telefoto kamera sistemi. Buna ek olarak 1 inçlik yüksek kaliteli görüntü sensörü, kullanıcılara profesyonel düzeyde fotoğraf çekme deneyimi sunuyor.

Dergi, cihazı "yaratıcılıkla mühendisliği buluşturan cesur bir adım" olarak değerlendirdi. Watch GT 6 Pro ise giyilebilir teknoloji kategorisinde fark yarattı. 100'den fazla spor modunu destekleyen ve kapsamlı sağlık takibi sunan akıllı saat, TIME tarafından "günlük yaşamı kolaylaştıran yenilikçi bir yardımcı" olarak tanımlandı.

Her yıl dünya çapındaki editörlerin önerileriyle hazırlanan TIME listesi, ürünleri orijinallik, etkinlik, yenilikçilik ve etki gibi kriterlere göre değerlendiriyor. Huawei'nin aynı yıl iki farklı ürünle bu prestijli listede yer alması, şirketin ar-ge yatırımlarının somut sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Huawei bundan birkaç yıl önce ABD ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Google servislerine ve modern çip teknolojilerine erişimi kaybetmiş ve pek çok kişi tarafından "ölüme mahkum edilmiş" bir şirket olarak görülüyordu. Ancak Çinli teknoloji devi bu süreci atlattı ve günümüzde hiç olmadığı kadar başarılı.