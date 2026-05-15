100W Hızlı Şarja Sahip Xiaomi 17T Pro Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi yeni bir Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 17T Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak cihaz, çok yakında tanıtılacak. Telefonda MediaTek'in çok güçlü bir işlemcisine sahip olacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Mavi, pembe ve siyah renk seçeneklerine sahip Xiaomi 17T Pro'nun 28 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş modülün üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Xiaomi logosu da yer alacak.

Xiaomi 17T Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17T Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T ve Xiaomi 15T Pro dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Xiaomi 17T Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 55 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabilecğeini belirtelim.

Xiaomi 17T Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu ve 50W kablosuz

100W kablolu ve 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Dimensity 9500 işlemcisinin OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli Xiaomi 15T Pro'da ise MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli Dimensity 9400+ tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Xiaomi 17T Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanı tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri bulunuyor. Hemen hemen her yeni telefonda kamera yazılımı tarafında önemli yenilik ve iyileştirmeler yapılıyor. Yani kameraların aynı çözünürlüğe sahip olması, iki telefonun da aynı kalitede fotoğraf çekeceği anlamına gelmiyor. Xiaomi 17T Pro, muhtemelen önceki modelden daha kaliteli fotoğraflar çekecektir.

Xiaomi 17T Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada AMOLED'in çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 15T Pro'da 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık tercih edilmişti. Buna göre yeni telefonda 3200 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro'nun işlemciden batarya kapasitesine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca kısa sürede şarj olabilecek. Bunların yanı sıra Genshin Impact gibi çok kaliteli mobil oyunlar bile kasma sorunu olmadan oynanabilecek.