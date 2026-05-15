Xiaomi'nin Yeni Telefonu Yolda! 12 GB RAM ve 120Hz AMOLED Ekranı Var

Xiaomi 17T'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Xiaomi 17T Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip Xiaomi 17T'nin 28 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Mavi, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak.

Xiaomi 17T Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Xiaomi 17T'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Xiaomi 17T'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 15T şu anda 39 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. Xiaomi 17T'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 43 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabilir.

Xiaomi 17T'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2756 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 67W

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda MediaTek tarafından geliştirilen 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Ultra işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 43 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 91 FPS'te çalıştırıyor. Bunların yanı sıra Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends da yüksek FPS'lerde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 Ultra daha önce POCO X8 Pro ve Redmi Turbo 5'te de tercih edilmişti. Xiaomi 15T''de Dimensity 8400 Ultra mevcut. Bu işlemci de söz konusu oyunları çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye göre hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Xiaomi 17T'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T'nin ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1268 x 2756 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde 6,83 inç ekran boyutu, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3200 nit civarında bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile yaparken bu hissediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Xiaomi 17T'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefoto kamera ise görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapabiliyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Xiaomi 15T'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T'nin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Cihazın ayrıca kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim. Bu arada AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun neden iise siyahların tam anlamıyla siyah olarak gösterilmesi. Ayrıca bu ekran çok canlı renklere sahip.