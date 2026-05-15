144Hz Ekranlı Oyuncu Telefonu İçin Geri Sayım! Şarj Aletinin Yerini Unutturacak

Nubia geçtiğimiz yıl RedMagic 11 Pro ve Pro+'ı piyasaya sürmüştü. Marka çok yakında ise RedMagic 11s Pro'yu kullanıcıların beğenisine sunacak. Son gelişmeler akıllı telefonun batarya kapasitesini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

RedMagic 11s Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Geçmiş sızıntılarda RedMagic 11s Pro’nun 80W hızlı şarj destekli 7.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geleceği iddia ediliyordu. Ancak marka kısa süre önce paylaştığı bir tanıtım posteriyle bunun aksine akıllı telefonun 8.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağını doğruladı. RedMagic 11s Pro'da 80W hızlarını destekleyen 7.050 mAh'lik bir pilin kullanıldığını dikkate aldığımızda yeni modelin daha uzun şarj süreleri sunacağını söyleyebiliriz.

RedMagic 11s Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,85 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2688 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144 Hz

Ekran Parlaklığı: 2500 nit

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 12 GB / 16 GB / 24 GB (LPDDR5X)

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0)

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W Kablolu

Ana Kamera: 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 16 MP

RedMagic 11s Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Akıllı telefonda 6,85 inç büyüklüğünde, 2.500 nit parlaklık ve 144 Hz yenileme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekran mevcut olacak. Cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. Ayrıca 1216 × 2688 piksel çözünürlüğü ise görüntülerin daha keskin ve net bir şekilde görebilmenize imkan verecek.

Ekranın 2.500 nit parlaklığı desteklemesi sayesinde güneş ışığı gibi senaryolarda ekranı bir detay kaybı yaşamadan görebileceksiniz. Son olarak AMOLED paneli ise siyah renkleri çok daha gerçekçi ve derin bir şekilde gösterebilecek.

RedMagic 11s Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Cihazda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu yonga seti 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Yani 4 nm tabanlı yongalara kıyasla daha az ısınıyor, daha yüksek performans gösteriyor ve daha az güç harcıyor. Bununla birlikte halihazırda Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi amiral gemisi telefonlarda kullanıldığını belirtelim.

Oyun performansında da kesinlikle üzmeyen yonga seti PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani mobildeki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

RedMagic 11s Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 50 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Kullanıcılar ultra geniş açı kamerası sayesinde kadraja daha fazla detay sığrdırabilecekler. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek.

RedMagic 11s Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

RedMagic 11s Pro 18 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanal birlitke cihazın tüm özelliklerini, tasarımı ve fiyatını öğrenebileceğiz. Akıllı telefonun Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağına dair şu ana dek bir açıklama yapılmadı. Fakat RedMagic 11 Pro ülkemizde bazı e-ticaret sitelerinde satılıyor. Bu nedenle yaklaşan RedMagic 11s Pro'nun da tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemizde satışa çıkma ihtimali bulunuyor.

RedMagic 11s Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

RedMagic 11s Pro'nun fiyatıyla ilgili şu ana dek bir açıklama gelmedi. Fakat yukarıda da belirttiğimiz üzere RedMagic 11 Pro bazı e-ticaret platformlarında satışta ve 59 bin TL seviyesinde bir fiyat etiketine sahip. RedMagic 11s Pro ise selefinden batarya gibi detaylarda daha iyi performans göstereceğinden 60.999 TL'lik bir fiyatla satışa çıkması süpriz olmaz.

Editörün Yorumu

RedMagic 11S Pro'nun 8.000 mAh kapasiteli bir bataryayla geleceğinin açıklanması beni memnun etti. Sonuçta oyun odaklı bir cihazda şarjın sürekli bitmemesi için batarya kapasitesinin bu seviyelerde olması gerekiyordu. Öte yandan cihazın diğer özellikleri de tam anlamıyla amiral gemisi standartlarında görünüyo diyebilirim. Bu nedenle yeni modelin performans açısından kullanıcıları fazlasıyla memnun edeceğini düşünüyorum.