Huawei'den Apple Vision Pro Rakibi Gelebilir: Daha Uygun Fiyatlı!

Huawei'nin bir sanal gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığı iddia edildi. Huawei Vision Pro olarak isimlendirileceği öne sürülen cihazın Apple Vision Pro'dan çok daha uygun fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.

Huawei Vision Pro Özellikleri Neler Olacak?

Meizu'nun eski pazarlama direktörü Li Nan, sosyal medya platformu Weibo üzerinden bir gönderi paylaştı. Gönderide Huawei Vision Pro ile Apple Vision Pro karşılaştırıldı. Bununla beraber yeni cihaza dair bazı detaylar da ortaya çıktı.

Li Nan tarafından paylaşılan bilgilere göre Huawei Vision Pro, mikro OLED ekran teknolojisine sahip olacak. 4K çözünürlük sunması beklenen cihazın gecikme olmadan sorunsuz şekilde kullanılabileceği belirtiliyor.

Apple Vision Pro 600 gram ağırlığa sahip. Huawei tarafından tanıtılacak yeni cihazın ise yalnızca 350 gram ağırlığında olacağı iddia edildi. Eğer bu iddia doğruysa ağırlık konusunda iki cihaz arasında çok büyük bir fark olacak.

Huawei, yeni VR başlığı için kendi işlemcisini kullanabilir. Apple'ın karma gerçeklik başlığında özel olarak geliştirilen R1 işlemcisi bulunuyor. Yeni cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

Huawei Vision Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Vision Pro'nun 15 bin yuan (2 bin 106 dolar) fiyat etiketi ile satışa sunulacağı iddia edildi. Apple Vision Pro modelinin başlangıç fiyatı ise 3.499 dolar olarak belirlendi.

Huawei Vision Pro Tanıtım Tarihi

Li, yeni sanal gerçeklik başlığının çıkış tarihinden bahsetmedi ancak Sony şirketinin söz konusu ekranı üretip üreticilere göndermesinin yaklaşık olarak altı ay süreceğini öne sürdü. Dolayısıyla bu cihaz 2024 yılının sonuna doğru tanıtılabilir.

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