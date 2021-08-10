Huawei Watch 3 Pro Türkiye'de Satışa Çıktı

Huawei Watch 3 Pro, Türkiye'de satışa sunuldu. HarmonyOS 2.0 işletim sistemli akıllı saat daha yenilikçi estetik anlayışı ile öne çıkıyor. Çin merkezli teknoloji devinin satışa sunduğu akıllı saat modeli, sahip olduğu şık tasarımın yanı sıra teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. Peki, Watch 3 Pro'nun özellikleri ve fiyatı nedir?

Huawei Watch 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 1,43 inç, AMOLED, 60Hz yenileme hızı

Çözünürlük: 466 x 466 piksel

RAM: 2 GB

Depolama Alanı: 16 GB

İşletim Sistemi: HarmonyOS 2.0

Ağırlık: 63 gram

Fiyat: 5.699 TL

Akıllı saat ile geleneksel saat arasında muazzam bir denge kuran akıllı saatin gövdesi, titanyum ve seramik kaplamadan oluşuyor. 1,43 inç ekran büyüklüğüne sahip saat, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 466 x 466 piksel çözünürlük sağlıyor. Cihazın 3D cam kaplama AMOLED ekranı ise ultra kavisli tasarımının yanı sıra 1000 nits parlaklığı, 326 PPI çözünürlüğü ve 60Hz’lik yenileme hızıyla ön plana çıkıyor.

Dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip ilk akıllı saat olma özelliğine de sahip olan cihaz, yüksek hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılara görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırma ve menü seçenekleri arasında son derece kolay bir şekilde geçiş yapma olanağı tanıyor.

Kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmelerini sağlamak için bir dizi seçenek sunan kayış yelpazesine cihaz; teknoloji, oyun, hobiler ve popüler videolar da dahil olmak üzere yenilikçi ve birbirinden ilginç temalarla gelen kayışlar için şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum olmak üzere birçok farklı seçenek sunuluyor.

Akıllı saat, 15'i profesyonel olmak üzere 100'den fazla egzersiz modu, yüksek hassasiyetli vücut ısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan profesyonel bir sağlık ve antrenman asistanı ile kullanıcılara oldukça geniş çaplı hizmet veriyor. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri, kullanıcıların sağlık durumu hakkında bilgilenmesini kolaylaştırıyor.

HUAWEI WATCH 3 Pro’nun akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modunda ise 21 güne kadar kullanım olanağı tanıdığı iddia ediliyor. Cihaz ayrıca kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerine de sahip.