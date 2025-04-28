Huawei'nin Yeni Akıllı Saati Sızdırıldı: Tasarımı ve Fiyatı Şimdiden Belli Oldu!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, giyilebilir teknoloji alanındaki varlığını güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak şirketin yakında piyasaya sürmeyi planladığı yeni üst düzey akıllı saati Huawei Watch 5 büyük bir sızıntıyla tekrardan gündeme geldi.

Şimdiye kadar bazı sertifika bilgileriyle kendini gösteren saatin renk seçenekleri, tasarımı ve küresel fiyatı dahil olmak üzere merak edilen birçok detay yeni sızıntıyla netlik kazandı.

Huawei Watch 5 Özellikleri

Güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan yeni görüntülere göre Huawei Watch 5, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı kasa boyutuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Görselleri incelediğimizde yeni saatin oldukça ince çerçeveli ve yuvarlak ekranlı şık bir tasarıma sahip olacağını görmektetiz. Cihazın sağ tarafında yer alan döner taç ve fiziksel tuş ile klasik bir görünüme de kavuştuğunu söylemek mümkün.

Sızdırılan bilgiler, saatte 466 x 466 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası ve safir cam koruma gibi standart özelliklerin bulunacağını doğruluyor. Bunun yanı sıra, pil ömrü ve sağlık takibi özelliklerinde de önemli geliştirmeler yapılacağı ifade ediliyor.

Renk seçenekleri açısından da oldukça zengin bir yelpaze sunacak olan Huawei Watch 5, Mavi, Yeşil, Kahverengi, Siyah, Beyaz ve Bej/Altın renk alternatifleriyle raflardaki yerini alacak. Saatin başlangıç fiyatının 499 euro olacağı, ancak kasa boyutuna ve seçilen renk kombinasyonuna göre fiyatın 599 Euro seviyelerine kadar çıkabileceği de gelen bilgiler arasında.

Peki siz yeni Huawei Watch 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...