Huawei'den Yapay Zekalı Televizyon! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Teknoloji dünyasının önde gelen üreticilerinden Huawei, gelişmiş ekran teknolojilerine ve yapay zeka destekli özelliklere sahip yeni televizyon serisini duyurdu. Modeller, fiyat/performans odaklı olmalarıyla dikkat çekmeyi başardı. İşte Huawei Vision Smart Screen 5 SE özellikleri ve fiyatı!

Huawei Vision Smart Screen 5 SE Özellikleri ve Fiyatı

55, 65 ve 75 inç olmak üzere üç farklı boyut seçeneğiyle gelen Huawei Vision Smart Screen 5 SE, MiniLED ekran teknolojisi ile 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip. Ayrıca 240 Hz gibi yüksek bir yenileme hızı sunuyor. Bu da görüntülerdeki akıcılığı gözle görülür şekilde artırıyor. Televizyonun parlaklık seviyesi ise 1000 nit'e kadar çıkıyor.

Televizyon, Huawei'nin Honghu işlemcisinden güç alıyor. Bu yonga seti, 20-bit ışık kontrolü, MEMC hareket iyileştirme, gelişmiş HDR desteği, süper çözünürlük yükseltme (SR) ve çift katmanlı gürültü azaltma gibi birçok gelişmiş teknolojiye sahip.

Televizyonun en dikkat çeken özelliklerinden biri de yapay zeka destekli HD kamera. f/2.0 diyafram açıklığına sahip bu kamera, beden hareketlerini algılayabiliyor, duruş takibi yapabiliyor, ev içi gözetim ve hareket tabanlı oyunlarda kullanılabiliyor.

Tüm bu özellikleri duyunca ilk merak edilen ise fiyatı oluyor. Huawei Vision Smart Screen 5 SE için 55 inçlik model 364 dolar, 65 inç 420 dolar ve en büyük 75 inçlik modelse 560 dolardan yakında satışa sunulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Televizyonun özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.