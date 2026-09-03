Huawei, 40 Metreye Kadar Dalışa İzin Veren Akıllı Saat Tanıttı

Huawei, yeni akıllı saati Watch 6'yı tanıttı. Cihaz, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı sürümle geliyor. Bu modeller boyut, ekran ve kasa malzemesi açısından birbirinden ayrılıyor. Bunun haricinde her ikisi de aynı sağlık ve spor özelliklerini paylaşıyor. Cihaz özellikle suya dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

Huawei Watch 6'nın Özellikleri Neler?

Teknik Özellik HUAWEI WATCH 6 (42 mm) HUAWEI WATCH 6 (46 mm) Boyutlar 42.3 mm x 42.3 mm x 10.2 mm 46.4 mm x 46.4 mm x 10.9 mm Ağırlık Yaklaşık 38 g (kordon hariç) Yaklaşık 60 g (kordon hariç) Ekran 1.38 inç LTPO 2.0 AMOLED

466 x 466 piksel (338 PPI) 1.5 inç LTPO 2.0 AMOLED

466 x 466 piksel (310 PPI) Maksimum Parlaklık 3500 nit 3500 nit AOD (Her Zaman Açık Ekran) Mevcut Mevcut Pil Ömrü Günlük kullanımda 3 gün, AOD (Her Zaman Açık Ekran) etkinken 2 gün Günlük kullanımda 4,5 gün, AOD etkinken 3 gün Kasa Malzemesi Ön: Alüminyum Alaşım

Arka: Polimer Kompozit Ön: Paslanmaz Çelik

Arka: Polimer Kompozit 60 Saniyede Sağlık Özeti Mevcut Mevcut Sensörler İvme Ölçer, Jiroskop, Pusula, Optik Kalp Atış Hızı, Barometre, Ortam Işığı, Vücut Sıcaklığı, EKG, Derinlik, X-TAP Aynı Düğmeler Ana Ekran Tuşu (Döner Kurma Kolu) ve Yan Tuş Aynı Bağlantı NearLink, NFC, Bluetooth 5.2, WLAN (2.4 GHz + 5 GHz) Aynı Konum Çift/Üç bant GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS Aynı Suya Dayanıklılık 5 ATM, IP69 ve (40 metreye kadar serbest dalış) Aynı Uyumluluk Android 9.0 veya üstü / iOS 13.0 veya üstü Aynı

Huawei Watch 6'nın Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Watch GT 6'nın yaklaşık 38 gram (kordon hariç) ağırlığındaki 42 mm'lik sürümü, 1.38 inçlik LTPO 2.0 AMOLED ekranla geliyor. 466 x 466 piksel çözünürlük, 3500 nit maksimum parlaklık ve 338 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Kordon hariç yaklaşık 60 gram ağırlığa sahip 46 mm'lik versiyonu, 1,5 inç LTPO 2.0 AMOLED ekrana sahip ve 466 x 466 piksel çözünürlük, 310 PPI piksel yoğunluğu ve 3500 nit maksimum parlaklık sağlıyor.

İlk sürümün akıllı saatler için orta büyüklükte olduğunu söylemek mümkün. Piksel yoğunluğu da oldukça iyi görünüyor. Genel olarak daha keskin yazılar ve net simgeler görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca parlaklık değeri de güneş altında kullanımı sorunsuz hâle getirecektir. Ekran teknolojisi de derin siyahlar ve canlı görüntü sunarak üst düzey deneyim elde etmeyi mümkün kılacaktır.

Diğer sürüm, 1,5 inç LTPO 2.0 AMOLED ekranla geliyor. Biraz daha büyük. Piksel yoğunluğu ise bu ekrana göre biraz daha düşük kalıyor ama endişelendirecek bir durum yok. Günlük kullanımda fark edilecek seviyede bir fark söz konusu değil. Bunun haricindeki ekran özellikleri ise aynı.

Huawei Watch 6'nın Pil Ömrü Ne Kadar?

42 mm'lik versiyon, günlük kullanımda 3 güne kadar, AOD etkinken 2 güne kadar pil ömrü sağlıyor. AOD yani her zaman açık ekran aktif olduğunda ekran sürekli olarak açık kalıyor, bu da daha fazla güç tüketilmesine sebep oluyor. Normalde bu özellik etkinken çok daha düşük bir pil ömrü olabilirdi ama Huawei, LTPO 2.0 AMOLED ekran tercih ederek ekran yenileme hızını otomatik olarak düşürüyor. Bu da çok gereksiz güç tüketiminin önüne geçiyor.

46 mm'lik model, günlük kullanımda 4.5 güne kadar, her zaman açık ekran etkinken 3 güne kadar pil ömrü sunuyor. Diğer modele göre daha uzun pil ömrü sunmasının temelinde daha büyük kasaya sahip olması yatıyor. Büyük kasa, genel olarak daha büyük bataryaya imkân tanıyor. Sonuç olarak daha uzun bir pil ömrü elde edebiliyorsunuz.

Huawei Watch 6'nın Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Akıllı saat, Health Glance adı verilen bir sağlık özeti ile geliyor. X-TAP düğmesine 3 saniye basılı tutarak 60 saniye içinde sağlık durumunuza detaylı bir bakış atma imkânı elde edebiliyorsunuz. Bu özellik, 14 temel ölçüm üzerinden analiz yapıyor ve bunlardan elde edilen sonuçları size kapsamlı bir rapor olarak sunuyor.

Yeni model, fiziksel olarak güne ne kadar hazır olduğunuzu öğrenme fırsatı sunuyor. Uyku süreci, kalp ritmi, aktivite düzeyi ve toparlanma verileri gibi farklı ölçümleri değerlendiriyor, vücudun dinlenme gereksinimini ve güne ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Kullanıcı da güne nasıl başlayacağını buna göre belirleme imkânı elde ediliyor.

Huawei Watch 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Marka, genel olarak giyilebilir cihaz pazarında hemen hemen her ürününü Türkiye'ye getiriyor. Öte yandan Huawei Watch 5 de şu an Türkiye'de satılıyor. Bunları dikkate alacak olursak Huawei Watch 6'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Huawei Watch 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch 6 için 399.99 sterlin fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 26 bin 165 TL'ye denk geliyor. Huawei Watch 5'in şu an 25 bin 999 TL'ye satıldığını da göz önünde bulunduracak olursak bu yeni modelin Türkiye'de 28 bin TL civarında satılması muhtemel görünüyor. Konuya dair açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla gelebileceğini de not düşelim.

Editörün Yorumu

Bana göre Huawei Watch 6'nın en önemli artılarından biri, 60 saniyede sağlık özeti. Çok fazla beklemenize gerek kalmadan sağlık durumunuzun ne olduğunu öğrenmenize imkân tanıyor. Gün içinde sadece bir dakika ayırarak her şeyin yolunda gidip gitmediğini öğrenebilmek, oldukça önemli bir avantaj.

Diğer yandan havuzda yüzme ya da sığ su aktivitelerinde tercih edilebilir olması da başka bir avantaj olarak öne çıkıyor. Tabii, su aktivitelerinde kullanıldıktan sonra cihazın temizlenmesi gerektiğini unutmamak gerek. Bu arada ekran özellikleri de oldukça iyi görünüyor. Cihaz, görüntü açısından kullanıcıların beklentisini karşılayacaktır.