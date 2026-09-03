Huawei, Kafa Takibi Özellikli Kulaklık Tanıttı! 40 Saat Pil Ömrüne Sahip

Huawei FreeBuds Neo tanıtıldı. Yeni kablosuz kulaklık hem müzik dinleme hem sesli görüşme açısından oldukça gelişmiş bir özellik yelpazesi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Geniş frekans aralığı sunan bu model, pil ömrü açısından da beklentileri karşılayacak seviyede. Kafa takibi dahil olmak üzere birçok önemli özellikle geliyor.

Huawei FreeBuds Neo'nun Özellikleri Neler?

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut (Adaptif, çift kanallı, 30 dB'e kadar)

Mevcut (Adaptif, çift kanallı, 30 dB'e kadar) Sürücü: 11 mm dinamik sürücü

11 mm dinamik sürücü Frekans Aralığı: 20-40.000Hz

20-40.000Hz Ses Çipi: Huawei üçüncü nesil ses çipi

Huawei üçüncü nesil ses çipi Ses Aktarımı: 2,3 Mbps yüksek çözünürlüklü kayıpsız aktarım

2,3 Mbps yüksek çözünürlüklü kayıpsız aktarım Maksimum Aktarım Hızı: 990 kbps

990 kbps Arama Kalitesi: 3 mikrofon ve kemik iletimli mikrofon (95 dB'e kadar arka plan gürültüsü ve 9 m/s rüzgar direncine sahip)

3 mikrofon ve kemik iletimli mikrofon (95 dB'e kadar arka plan gürültüsü ve 9 m/s rüzgar direncine sahip) Uzamsal Ses Desteği: Mevcut (Kafa takibi)

Mevcut (Kafa takibi) Kulaklık Pil Ömrü: ANC açıkken tek şarjla 6,5 saate kadar, kapalıyken 10 saate kadar

ANC açıkken tek şarjla 6,5 saate kadar, kapalıyken 10 saate kadar Şarj Kutusuyla Toplam Pil Ömrü: 40 saate kadar

40 saate kadar Dayanıklılık: IP55 sertifikası (Kulaklıklar için toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

IP55 sertifikası (Kulaklıklar için toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) Bağlantı Desteği: Android, iOS ve Windows cihazlarla uyumluluk

Android, iOS ve Windows cihazlarla uyumluluk İki Cihaz Arası Çoklu Bağlantı Desteği: Mevcut

Mevcut Çoklu Cihaz Bağlantısı: Çift cihaz eşleştirme desteği

Çift cihaz eşleştirme desteği Kulaklık Boyutu: 23,2 mm x 21,56 mm x 24,56 mm

23,2 mm x 21,56 mm x 24,56 mm Şarj Kutusu Boyutu: 41,22 mm x 68,35 mm x 25,57 mm

41,22 mm x 68,35 mm x 25,57 mm Bluetooth Sürümü: 6.0

6.0 Renk Seçenekleri: Gümüş, pembe, beyaz ve siyah

Huawei FreeBuds Neo Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Huawei FreeBuds Neo, 11 mm dinamik sürücülerle beraber geliyor. Büyük sürücüler, genel olarak daha güçlü baslar ve daha iyi vokal sunuyor. 20-40.000Hz frekans aralığı sunan bu model, çift kanallı adaptif gürültü engelleme özelliği ile geliyor. Markaya göre 30 dB'e kadar gürültü engelleyebiliyor. Bu da metro, uçak ve klima gibi düşük frekanslı sesleri azaltmada iyi bir iş çıkaracağını gösteriyor.

Cihaz, yüksek çözünürlüklü ses için LDAC desteği sunuyor. 990 kbps'a kadar veri aktarımı sağlayabiliyor. Huawei cihazlarla birlikte kullanıldığında ise 2,3 Mbps'a kadar ulaşan yüksek bant genişlikli aktarım sayesinde 48 kHz/24-bit yüksek çözünürlüklü kayıpsız ses iletimini mümkün kılıyor.

Bu teknoloji, müzikteki detayların daha iyi korunmasına yardımcı oluyor. Öte yandan enstrüman ayrımı da daha iyi yapılırken daha doğal ve keyifli bir dinleme deneyimi elde edilebiliyor. Özellikle Huawei ekosistemi ile kullanıldığında oldukça iyi bir ses deneyimi sunması muhtemel.

Huawei FreeBuds Neo, Sesli Görüşmeler İçin Nasıl Performans Sunuyor?

Yeni kulaklık, arama kalitesi açısından beklentileri karşılayacak özelliklere sahip. 3 mikrofonlu yapı, kemik iletimli mikrofon ve gelişmiş gürültü bastırma algoritmaları sayesinde kalabalık ortamlarda sesin karşı tarafa daha net bir şekilde iletilmesini sağlayacaktır. 95 dB'e kadar arka plan gürültüsünü azaltma ve 9 m/s rüzgar direnci sayesinde metro, kafe, açık alan ya da rüzgârlı havalarda konuşurken bir sözü tekrar tekrar söylemek zorunda kalmayacaksınızdır.

Huawei FreeBuds Neo'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri, aktif gürültü engelleme özelliği etkinken tek şarjla 6,5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Bu özellik devre dışıyken pil ömrü 10 saate kadar çıkıyor. Şarj kutusunu da dahil ettiğimizde toplam pil ömrü 40 saati buluyor. ANC etkinken pil ömrünün bu kadar düşmesinin sebebi ise bu özelliğin arka plandaki sesleri algılaması ve onları bastırması için mikrofonların sürekli çalışması ve yoğun işlem gücüne ihtiyaç duyulması. Yani özellik etkinken daha fazla güç tüketiyor, bu da daha hızlı şarj gitmesine yol açıyor.

Huawei FreeBuds Neo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Huawei FreeBuds Neo için 119.99 euro fiyat etiketi belirlendi. Güncel kurla 6 bin 751 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda 12 bin TL'yi bulabilir. Tabii, burada Huawei'in yerel fiyatlandırma politikasının etkisini de unutmamak gerek. Bu senaryoda çok daha uygun bir fiyata satılması olası.

Huawei FreeBuds Neo Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei, giyilebilir cihaz konusunda Türkiye'ye önem veren markalar arasında. Şimdiye kadar Türkiye'de birçok kablosuz kulaklık satışa sundu. Bunların arasında FreeBuds Pro 5, FreeBuds 6, FreeBuds 7i ve FreeBuds SE 4 ANC bulunuyor. Tüm bu modelleri göz önünde bulundurarak FreeBuds Neo'nun da Türkiye'de satılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Huawei FreeBuds Neo'nun bana göre en büyük artısı, sadece müzik dinlemek için değil, sesli görüşmeler için de büyük bir avantaja sahip olması. Özellikle Huawei ekosistemine bağlı olan kişilere üst düzey bir ses deneyimi sunan bu model, üç mikrofon ve kemik iletim teknolojisi sayesinde rüzgâr ve kalabalık ortamlarda anlaşılmama sorununu önemli ölçüde ortadan kaldırıyor.

Diğer yandan kulaklıkta kafa takibi ve uzamsal ses desteği de mevcut. Bu, film ve dizinin içinde gibi hissetmenizi ve müzikten daha çok keyif almanızı sağlayacaktır. Açıkçası pil ömrü bakımından da başarılı buldum. Zaten çoğu kişi bütün gün kulağında kulak içi kulaklıkla gezmiyor. Bir noktada şarj kutusuna koymak istiyor. Böyle bir senaryoda tüm günü rahat çıkarabilir.