Tansiyon Ölçen Akıllı Saat Tanıtıldı! 1 Dakikada Sağlık Özeti Veriyor

Huawei, en son Watch D2'yi Eylül 2024 tarihinde tanıtmıştı. O zamandan bu yana D serisine yeni bir model gelmemişti. Son etkinlikle birlikte bu durum değişti. Şirket, en yeni akıllı saat modeli olan Huawei Watch D3'ün tanıtımını gerçekleştirdi. Özellikle tansiyon ölçümü konusunda oldukça iddialı olmaya devam ediyor.

Huawei Watch D3'ün Özellikleri Neler?

Kasa malzemesi: Alüminyum

Alüminyum Kasa kalınlığı: 11,3 mm

11,3 mm Ağırlık: 40 gram

40 gram Ekran: 1,92 inç LTPO AMOLED

1,92 inç LTPO AMOLED Ekran çözünürlüğü: 408 x 480 piksel

408 x 480 piksel Maksimum parlaklık: 3.000 nit

3.000 nit Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Pil kapasitesi: 540 mAh

540 mAh Pil ömrü: Normal kullanımda 6 güne kadar

Normal kullanımda 6 güne kadar Kayış: Kan basıncı ölçümü için entegre hava yastıklı kayış

Kan basıncı ölçümü için entegre hava yastıklı kayış Kan basıncı takibi: 24 saat ambulatuvar kan basıncı izleme (ABPM)

24 saat ambulatuvar kan basıncı izleme (ABPM) Kan basıncı ölçüm özellikleri: Trend tabanlı raporlama, gece ölçümlerinde daha sessiz çalışma

Trend tabanlı raporlama, gece ölçümlerinde daha sessiz çalışma Sağlık takibi: Kalp atış hızı takibi, egzersiz öncesi ve sonrası kan basıncı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi takibi

Kalp atış hızı takibi, egzersiz öncesi ve sonrası kan basıncı ölçümü, kandaki oksijen seviyesi takibi Sağlık raporu özelliği: Huawei Health Glance ile 60 saniyede 11 sağlık göstergesi analizi

Huawei Health Glance ile 60 saniyede 11 sağlık göstergesi analizi Renk seçenekleri: Altın moka ve siyah

Huawei Watch D3'ün Ekran Özellikleri Neler?

Huawei Watch D3, 1,92 inç LTPO AMOLED ekranla birlikte geliyor. 408 x 480 piksel çözünürlük ve 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ekran boyutu ve çözünürlük oldukça uyumlu görünüyor. Piksel yoğunluğu aşağı yukarı 329 PPI civarına geliyor. Bu değer, saatte yazıların, simgelerin ve dahasının keskinliğinin korunması için oldukça ideal.

Ekran parlaklığı da oldukça yüksek. Güneş altında ekranın rahat bir şekilde görünmesini sağlayacaktır. Yürüyüş, koşu veya bisiklet gibi aktivitelerle uğraşanlar, ekrana bakmak için gölge yer bulmakla uğraşmayacaktır. Ayrıca parlak ışık altında renklerin soluklaşmasının da önüne geçecektir. LTPO desteği sayesinde ekran yenileme hızı dinamik olarak değişerek gereksiz güç tüketiminin önüne geçecektir. AMOLED ekran sayesinde de daha canlı renkler ve derin siyahlar elde edilecektir.

Huawei Watch D3'ün Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Huawei Watch D3'ün kayışının içine mini hava yastığı entegre edildi. Bu sayede bilekten kan basıncı ölçümü yapılabiliyor. Cihaz, kayıştaki hava yastığını şişirerek basıncı ölçmeye odaklanıyor. Daha sonra da elde edilen verileri analiz ediyor. 24 saat ambulatuvar kan basıncı izleme özelliği sayesinde gün boyunca belirli aralıklarla tansiyon değişimlerini takip edebiliyor.

Bu tansiyon ölçümü özelliği sayesinde tansiyondaki gün içindeki dalgalanmalarını net şekilde görebiliyor, dinlenme ve aktivite sırasında değişimleri takip edebiliyor, döneme göre tansiyonunuzun nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Gece yapılan tansiyon ölçümleriyse daha sessiz şekilde gerçekleşiyor. Böylelikle uykuya dalma gibi sorunlar da engelleniyor.

Akıllı saat, sürekli olarak kalp ritmi ve nabız takibi yapabiliyor. Spor öncesindeki tansiyon durumunu ve egzersiz sonrasında toparlanma sürecini takip etmeyi kolaylaştırıyor. Kandaki oksijen seviyesini takip edebilen model, 11 farklı sağlık göstergesini sadece 60 saniyede analiz ederek genel bir sağlık özeti de sunabiliyor.

Huawei Watch D3'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

Huawei Watch D3, 540 mAh batarya kapasitesine sahip. Günlük kullanımda 6 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Tabii, bu pil ömrü nasıl bir kullanım alışkanlığına sahip olduğunuza göre daha uzun ya da daha kısa da olabilir. Örneğin bütün özellikleri aktif olarak kullandığınız bir senaryoda daha farklı sonuç elde edebilirsiniz.

Huawei Watch D3'ün Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Watch D3 için 399.99 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 22 bin 485 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 26 bin TL civarında olabilir. Tabii, markanın yerel fiyatlandırma politikası sayesinde daha uygun bir fiyata gelmesi de muhtemel. Huawei Watch D2'nin de şu an 19 bin 999 TL'den başlayan fiyata satıldığını not düşelim.

Huawei Watch D3 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch D3'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali çok yüksek. Bunun en önemli sebebi ise Huawei Watch D2'nin şu an Türkiye'de satılması. Elbette ki Türkiye için henüz kesinleşmiş bir satış tarihi yok ama tüketicilerle buluşmasının Eylül ayının sonunu bulabileceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Huawei Watch D3, bana göre çok geniş bir kullanıcı kitlesinde karşılık bulacak bir model. Watch D2 zaten çok sevilmişti. Bu yeni model, öncekine kıyasla çok daha gelişmiş özellikler ve daha isabetli sonuçlarla geliyor. Özellikle tansiyon konusunda ne durumda olduğuna dair fikir edinmek isteyenler tarafından yoğun talep görecektir.