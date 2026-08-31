Türkçe Destekli Hayatta Kalma Oyununda Yüzde 90 İndirim!

Steam, hayatta kalma oyunu sevenler için bir müjde daha verdi. Platform, geçtiğimiz yıllarda çıkışını gerçekleştiren ve halen geniş bir kitle tarafından oynanan bir yapımın fiyatında indirim yaptı. Peki hangi oyun indirimde ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte ayrıntılar!

Green Hell Anniversary Edition Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Green Hell Anniversary Edition, Steam'de yüzde 90 indirimde. Bu kampanyayla birlikte yapımın fiyat etiketi 13,53 dolardan (652 TL) 1,35 dolara (65 TL) kadar geriledi. 587 TL'lik bu indirim kampanyası için belirlenen son tarih ise 8 Eylül. Eğer son tarihi geçirirseniz yapımı maalesef indirimsiz bir şekilde satın almanız gerekecek.

Green Hell Xbox'ta Kaç TL?

Oyunun Xbox fiyatına baktığımızda çok yüksek bir seviyede olmadığını görüyoruz. Yapımı bugün Xbox üzerinden satın almak istediğinizde 383 TL'lik bir ödeme yapmanız gerekiyor. Ek olarak oyunda şu an herhangi bir indirim bulunmuyor. Ayrıca yapım hiçbir Game Pass abonelik planına da dahil değil. Kısacası Xbox’ta oynayabilmek için oyunu doğrudan satın almanız gerekiyor.

Green Hell PlayStation'da Kaç TL?

PlayStation’da ise durum biraz daha farklı. Green Hell, şu anda platformda 875 TL’den satışta. Ancak yapım için bu ücreti ödemenize gerek yok. Eğer PlayStation Plus Extra aboneliğiniz varsa 875 TL’lik bu ücreti ödemeden oyunu sorunsuz bir şekilde oynama imkanınız olacak.

Green Hell Nasıl Bir Oyun?

Green Hell, balta girmemiş Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde geçen ve gerçekçiliğe odaklanan bir açık dünya hayatta kalma oyunu. Buradaki temel hedefiniz tek başınıza veya arkadaşlarınızla zorlu orman şartlarında kaynak toplamak, barınak kurmak, besin bulmak, hastalıklarla mücadele etmek ve hem fiziksel hem de psikolojik sağlığınızı koruyarak hayatta kalmaya çalışmak oluyor. Eğer türe karşı ilginiz varsa değerlendirebilirsiniz.

Green Hell Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)

Windows 7 / 8 / 10 (64 bit) İşlemci: 3,2 GHz çift çekirdekli işlemci

3,2 GHz çift çekirdekli işlemci Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 660, Radeon RX 460 veya 2 GB VRAM’e sahip eşdeğer bir ekran kartı

GeForce GTX 660, Radeon RX 460 veya 2 GB VRAM’e sahip eşdeğer bir ekran kartı DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

8 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX uyumlu

DirectX uyumlu Ek Not: 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)

Windows 7 / 8 / 10 (64 bit) İşlemci: 3,2 GHz çift çekirdekli işlemci

3,2 GHz çift çekirdekli işlemci Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: GeForce GTX 970, Radeon RX 580 veya 4 GB VRAM’e sahip eşdeğer bir ekran kartı

GeForce GTX 970, Radeon RX 580 veya 4 GB VRAM’e sahip eşdeğer bir ekran kartı DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

8 GB kullanılabilir alan Ses Kartı: DirectX uyumlu

DirectX uyumlu Ek Not: 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

Editörün Yorumu

Hayatta kalma oyunlarına karşı ilgiliyim. Açıkçası bir adada uyanma ve sıfırdan bir şeyler inşa etme fikri gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bir de adada yalnız değilsek ve bizi tehdit eden davetsiz misafirler varsa, işte o zaman tadından yenmez. Green Hell’in de bu türü seven oyuncuları memnun edecek bir yapım olduğunu düşünüyorum.