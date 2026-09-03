Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Tesla İlk 5'e Giremedi!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni bir rapor paylaştı. Böylece Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Togg'un iki otomobili, ilk üçe girerek önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca KG Mobility, Mini, Opel ve Volvo dahil olmak üzere pek çok markanın otomobilleri de yer alıyor.

Türkiye'de Ağustos 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 2.939 adet Togg T10F: 1.947 adet KG Mobility Torres: 1.602 adet Volvo EX30: 805 adet Citroen C3 Aircross: 502 adet Kia EV3: 300 adet BMW X3: 288 adet Tesla Model Y: 280 adet Mercedes-Benz CLA: 277 adet Opel Frontera: 262 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 2 bin 939 satış adedi ile ilk sırada konumlandı. Togg T10F ise 1.947 satış adedi ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada KG Mobility Torres bulunuyor. Bu otomobil, geçtiğimiz ay 1.602 adet satıldı. Bu otomobilleri 805 satış adedi ile Volvo EX30 takip etti.

Beşinci sırada 502 satış adedi ile Citroen C3 Aircross, altıncı sırada ise 300 satış adedi ile Kia EV3 bulunuyor. BMW X3'ün yedinci sırada yer aldığını belirtelim. Bu otomobilin geçtiğimiz ay 288 adet satıldığı açıklandı. Sekizinci sırada 280 satış adedi ile Tesla Model Y, dokuzuncu sırada ise 277 satış adedi ile Mercedes-Benz CLA konumlandı.

Listenin 10. sırasında 262 satış adedi ile Opel Frontera bulunuyor. Bu otomobili 215 satış adedi ile KIA EV2, 204 satış adedi ile Skoda Elroq takip etti. 183 satış adedine ulaşan Fiat Grande Panda 13. sırada konumlandı. Listede ayrıca Mercedes-Benz GLB, Volvo EX40, Ford Explorer ve Mercedes-Benz GLC dahil olmak üzere pek çok otomobil yer alıyor.

Ocak-Ağustos 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Otomobiller Satıldı?

Togg T10X: 17.783 adet Togg T10F: 12.951 adet KG Mobility Torres: 10.204 adet Mini Countryman: 8.105 adet Volvo EX30: 5.034 adet Opel Frontera: 4.756 adet Tesla Model Y: 4.368 adet Citroen C3 Aircross: 3.354 adet BMW X1: 2.574 adet Volvo EX40: 2.148 adet

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre 2026 yılının Ocak-Ağustos tarihinde Togg T10X, 17 bin 783 adet satıldı. Togg'un diğer otomobil modeli T10F ise 12 bin 951 satış adedine ulaştı. Bu otomobilleri 10 bin 204 satış adedi ile KG Mobility Torres takip etti. Dördüncü sırada ise 8 bin 105 satış adedine sahip olan Mini Countryman konumlandı.

Opel Frontera, Ocak-Ağustos 2026 döneminde 4 bin 756 adet satıldı. Bu elektrikli arabayı 4 bin 368 satış adedi ile Tesla Model Y takip etti. Sekizinci sırada 3 bin 354 satış adedi ile Citroen C3 Aircross, dokuzuncu sırada ise 2 bin 574 satış adedi ile BMW X1 konumlandı. Vovlo EX40 ise 2 bin 148 satış adedi ile 10. sırada yer alıyor.

Listenin 11. sırasında 2 bin 77 satış adedi ile Citroen C3, 12. sırasında ise 2 bin 12 satış adedi ile BYD Sealion 7 bulunuyor. Hyundai Ioniq 5, 1.901 satışa dedi ile 13. sırada konumlandı. Listede ayrıca Kia EV3, BYD Atto 2, Fiat Grande Panda, Skoda Elroq, Mercedes-BEnz GLB, BMW X3 ve Hyundai Ioniq 6 dahil olmak üzere pek çok otomobil mevcut.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda Togg'un T10X ve T10F'nin çok sevildiğini söyleyebilirim. Togg T10X, Temmuz 2026 tarihinde 2 bin 841 satış adedi ile zirvede konumlanmıştı. Otomobil Ağustos ayında 2 bin 939 satış adedi ile listenin ilk sırasında yer aldı. Temmuz ayında 1.759 satış adedi ile ikinci sırada konumlanan T10F ise Ağustos ayında da ikinci sırada yer aldı.