İçinde Kablosuz Kulaklık Taşıyan Huawei Watch Buds'tan Yeni Görüntüler

Daha önce patent başvurusuyla ortaya çıkan ve geçtiğimiz haftalarda ilk görselinin de düşmesiyle iyiden iyiye dikkat çeken yenilikçi tasarıma sahip Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch Buds görünüşe göre akıllı saat sektöründe adından fazlasıyla söz ettirecek. Yeni akıllı saate dair artık çok daha net görüntülere sahibiz.

Kendi haznesinde kablosuz kulaklık taşımanızı sağlayan bu yeni akıllı saat Huawei Watch Buds, şimdiden büyük ilgi görmeyi başardı. Yenilikçi tasarımı ve kullanışlı özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken akıllı saat normalde bugün tanıtılacaktı fakat şirket lansmanı erteledi.

Huawei Watch Buds'ın İç Haznesi de Görüntülendi

Gelen yeni görüntülerde en dikkat çeken nokta, kulaklıkların büyük oranda yer kaplamasıyla nedeniyle akıllı saatin pili olması gerekenden ufak ve bu da pil konusunda sorunlar yaşatabileceği düşüncesini ortaya çıkarıyor. Görüntülerde ayrıca saatin mikrofonu gibi önemli detaylar da yer alıyor.

Huawei'nin bu yeni modeliyle sektöre yeni bir soluk kazandırması beklenirken, cihazın yakın zamanda tanıtılması ve 2023 yılı başında da kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

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